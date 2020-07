“Unieke kans voor geduldige lagetermijnbelegger”: onze geldexpert legt uit waarom je in groeilanden moet beleggen

Beleggen in Azië, Latijns-Amerika of Afrika vinden veel beleggers een ver-van-hun-bedshow. En ja, beleggen in aandelen in bijvoorbeeld Indonesië is inderdaad anders dan in aandelen uit de Bel20. Maar wie zijn huiswerk maakt en gespreid belegt, zal daar op termijn wellicht de vruchten van plukken. Gino Delaere, groeilandenspecialist uit het team van onze geldexpert Geert Noels, legt uit waarom je het moet overwegen.

Groeilanden worden ook opkomende markten genoemd. Op het vlak van welvaart lopen ze weliswaar wat achter op de westerse wereld, maar ze maken wel een snelle economische groei door. De bekendste zijn de zogenaamde BRIC: Brazilië, Rusland, India en China. Vandaag is het ideale moment om in deze en andere groeilanden te beleggen, bij voorkeur via een gespreid en actief beheerd internationaal aandelenfonds.

1. Je belegt in groei

Over tien jaar zal de wereld er helemaal anders uitzien. De groeilanden zullen daar voor een groot deel voor verantwoordelijk zijn. Vandaag zorgen zij al voor het grootste deel van de groei van de wereldeconomie, en de vooruitzichten zijn dat dit nog geruime tijd zal aanhouden. Hoge groei geeft zuurstof aan landen, bedrijven en de samenleving. Daardoor is de dynamiek er helemaal anders.

Het Amerikaanse zakenmagazine Fast Company maakt ieder jaar een lijst op van de meest innovatieve bedrijven ter wereld. Vorig jaar waren de nummers één en twee respectievelijk Meituan Dianping en Grab

Ook veel bedrijven in groeilanden blijven aan een hels tempo groter worden. Zo zou je twintig jaar geleden geen enkele firma uit die landen gevonden hebben in de top tien van de grootste bedrijven ter wereld. Dat was vooral voorbehouden voor Amerikaanse giganten. Vandaag zie je in dat lijstje onder andere de Chinese Alibaba en Tencent opduiken. Ook op het vlak van innovatie zien we door die versnelde groei verschuivingen optreden. Het Amerikaanse zakenmagazine Fast Company maakt ieder jaar een lijst op van de meest innovatieve bedrijven ter wereld. Vorig jaar waren de nummers één en twee respectievelijk Meituan Dianping (grootste Chinese e-commerce platform voor diensten) en Grab (taxidienstenbedrijf uit Zuidoost-Azië dat het onverslaanbaar geachte Uber op de knieën kreeg). Het kan verkeren.

2. Minder grondstoffen, méér technologie

Sommige landen lijken op het eerste gezicht misschien veelbelovend, maar corrupte politici en zakenlui kunnen ervoor zorgen dat het land een eeuwige belofte blijft. Andere landen kunnen wel een explosieve groei laten optekenen. Deze dynamiek maakt dat nieuwe landen opstaan daar waar andere kansen laten liggen. Zo vertegenwoordigden in 1997 Brazilië, Mexico en Zuid-Afrika ongeveer 33% van alle groeilanden samen. Vandaag is dat slechts 11%. Terwijl China, Zuid-Korea en Taiwan intussen meer dan 50% van de totaliteit van de groeilanden uitmaken. Zo zie je maar hoe snel en ingrijpend deze wijzigingen zich kunnen voordoen.

Hetzelfde fenomeen speelt zich af op het vlak van bedrijfssectoren. In 1997 werden die vooral gedomineerd door grondstoffen en was technologie één van de kleinste sectoren. Heden is die verhouding volledig omgedraaid en maakt technologie bijna één derde uit van het totaal, terwijl grondstoffen op hun beurt een veel kleinere rol zijn gaan spelen. Daardoor zijn de drijfveren grondig gewijzigd. Die zijn veel minder afhankelijk geworden van de evolutie van de grondstoffenprijzen, maar worden steeds meer aangedreven door de forse groei in de technologiesector.

3. Er zijn veel verborgen parels

Mocht ik u vertellen dat sinds begin dit jaar bedrijven als Mediatek, NCSoft en LG Chem enkele van de best presterende groeiaandelen zijn, zou u vermoedelijk de wenkbrauwen fronsen. Dat is juist wat zo boeiend is in de groeilanden, namelijk dat men met het nodige huiswerk op ongekende en verborgen kampioenen kan stoten. We lichten deze drie namen kort toe.

Het Taiwanese Mediatek is een chipdesignbedrijf dat volop garen spint van de 5G-uitrol in China en bovendien profiteert van de technologie- en handelsoorlog tussen de VS en China. Het Zuid-Koreaanse NCSoft is actief in de spelletjesmarkt en scheert momenteel hoge toppen met de mobiele versie van blockbustergame Lineage II. LG Chem is dan weer één van de voortrekkers in de batterijmarkt voor elektrische wagens.

In de groeilanden zijn altijd wel interessante bedrijven te vinden die sterk presteren

Dit zijn slechts drie voorbeelden om aan te geven dat er in de groeilanden altijd wel interessante bedrijven te vinden zijn die sterk presteren. Vaak zijn dat minder gekende namen die pas veel later ook bij ons een belletje doen rinkelen. Vandaag kent iedereen Alibaba, tien jaar geleden was dat helemaal anders.

4. De middenklasse groeit

Tal van groeilanden worden gekenmerkt door een jonge en gemotiveerde bevolking. Zo telt Indonesië meer dan 260 miljoen mensen, van wie de helft jonger is dan 30 jaar en een derde zelfs jonger dan 18 jaar. India is dan weer een land met ruim 1,3 miljard inwoners, met ongeveer 50% van de bevolking jonger dan 26 jaar en zelfs 65% jonger dan 35 jaar.

In groeilanden trekken steeds meer mensen van het platteland naar de steden, waar ze veelal een beter betaalde job vinden

Daarnaast is in veel groeilanden de verstedelijking nog volop aan de gang. Steeds meer mensen trekken er van het platteland naar de steden, waar ze veelal een beter betaalde job vinden. Aansluitend geeft dit een bijkomende impuls naar de stelselmatig verder groeiende middenklasse die nieuwe producten en diensten kunnen en wensen te kopen.

5. Waarderingen waren zelden zo interessant

Het rendement dat je uiteindelijk op een belegging zal behalen, hangt in zeer grote mate af van de waardering (goedkoop of duur) op het ogenblik dat je de investering doet. Welnu, de waarderingen in de groeilanden zijn vandaag op een niveau aanbeland dat we in lange tijd niet meer gezien hebben. In vergelijking met de Amerikaanse aandelenmarkten noteren de groeilanden nu bijvoorbeeld met een korting van ruim 60%. Dat zijn waarderingsverschillen die maar zelden voorkomen en momenteel een unieke kans bieden voor de geduldige langetermijnbelegger.

Meer nieuws lezen over geldzaken? Het kan in dit dossier.

Lees ook:

Beleggen in grondstoffen? Financieel expert Michaël Van Droogenbroeck geeft advies (+)

Waarom gaat het slecht met de economie maar wel goed op de beurs? Onze geldexpert waarschuwt beleggers voor grote coronakater (+)

Nu goud bijna nieuwe top bereikt, bestaat dan het risico op nieuwe, forse terugval? Onze geldexpert geeft advies (+)