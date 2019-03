"Uber telt 3,1 miljard neer voor concurrent Careem en deal wordt morgen getekend" KVDS

24 maart 2019

18u08

Bron: Belga 0 Economie Uber Technologies, het bedrijf achter de gelijknamige populaire taxi-app, zou op het punt staan om rivaal Careem Networks FZ over te nemen. Persbureau Bloomberg stelt op basis van ingewijden dat er met de deal ongeveer 3,1 miljard dollar is gemoeid.

Careem, dat zijn thuisbasis heeft in Dubai, is actief in meer dan 90 steden in ongeveer 15 landen. Er gaan al langer geruchten dat Uber interesse heeft in Careem. De twee bedrijven zijn in een hevige en dure concurrentiestrijd verwikkeld.

Steenrijk

Aandeelhouders van Careem, onder wie de steenrijke Saoedische prins Al-Waleed bin Talal en het Japanse e-commercebedrijf Rakuten, zouden gevraagd zijn om de voorwaarden van de transactie uiterlijk morgen goed te keuren, waarna de deal dinsdag al wereldkundig gemaakt zou kunnen worden. De betrokken partijen waren niet bereikbaar voor commentaar.





Uber maakt later dit jaar waarschijnlijk zijn debuut op de beurs in New York. Mogelijk wordt het de grootste beursintroductie van 2019 en tevens een van de grootste ooit, met een geschatte totale waardering voor de onderneming van 120 miljard dollar.