"Twintig banken werken aan Europees betalingssysteem" KVE

05 november 2019

19u36

Bron: Belga 0 Economie Twintig Europese banken, met steun van de Europese Centrale Bank (ECB), buigen zich over een Europees betalingssysteem. Dat is met de politieke en handelsspanningen in de wereld van strategisch belang geworden, zo hebben vier ingewijden van het project aan het Franse persagentschap AFP bevestigd. Het project heeft de codenaam ‘PEPSI’ gekregen, wat staat voor Pan European Payment System Initiative.

Volgens een verantwoordelijke bij BNP Paribas zou het gaan om "een zeer ernstig project" tussen banken "die een groot deel van Europa vertegenwoordigen". Geen enkele van de grote banken wil echter officieel reageren op de kwestie. Volgens verschillende bronnen zouden enkel banken van een aantal eurozonelanden (Italië, Duitsland, Frankrijk, Nederland, België, Portugal en Spanje) betrokken zijn bij het initiatief.

De bedoeling is om tot een standaard te komen voor onmiddellijke betaling, voor alle gedematerialiseerde vormen van storting: via betaalkaart, overschrijving of mobiel. PEPSI mikt hoog, op ten minste 60 procent van de elektronische betalingen in Europa.

De Europese banken zijn niet aan hun eerste poging toe. Een gelijkaardig initiatief, het project Monnet, werd in 2012 gelanceerd maar gaf geen resultaat.