"Trump zal flexibele richtlijnen geven om economie te heropenen"

16 april 2020

22u02

Bron: ANP 1 Economie De Amerikaanse president Donald Trump zal donderdagavond nieuwe richtlijnen bekendmaken over het heropenen van de Amerikaanse economie. Die zullen de instemming hebben van medische deskundigen van zijn coronavirus-taskforce en dienen als aanbevelingen voor de staten, zegt een hoge functionaris van het Witte Huis.

"De nieuwe richtlijnen van de president zijn in feite aanbevelingen. Ze zijn flexibel. Ze zijn gebaseerd op data", aldus de functionaris op voorwaarde van anonimiteit.

Economie weer aanzwengelen

Trump zal de nieuwe richtlijnen om 18.00 uur Amerikaanse tijd onthullen (middernacht Belgische tijd) tijdens een briefing op het Witte Huis.



Het is de bedoeling om de Amerikaanse economie weer op gang te krijgen. Sinds de lockdown door het coronavirus zitten miljoenen Amerikanen zonder werk. De afgelopen maand hebben meer dan 20 miljoen mensen een werkloosheidsuitkering aangevraagd.

“Oorlog winnen”

"We praten over richtlijnen die zeer zorgvuldig zijn opgesteld", liet Trump vast weten tijdens een evenement in het Witte Huis ter ere van truckers in het land. Hij zei dat hij van plan was de aanbevelingen vooraf te bekijken tijdens een videoconferentie met de staatsgouverneurs donderdagmiddag. "Ik denk dat ze heel blij zullen zijn met wat we doen", zei Trump. "Ze willen deze oorlog winnen en wij gaan hem winnen."

Woensdag zei Trump dat sommige staten met een laag aantal besmettingen eerder klaar zijn om de economische activiteiten te hervatten, dan andere staten die zwaar getroffen zijn door het zeer besmettelijke virus.

