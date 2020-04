“Trump stelt voor dat staten economieën in drie fasen heropenen” ADN

16 april 2020

22u02

Bron: ANP 2 Economie De Amerikaanse president Donald Trump zal donderdagavond nieuwe richtlijnen bekendmaken over het heropenen van de Amerikaanse economie te midden van de coronaviruspandemie. Delen van de richtlijnen zijn donderdag uitgelekt en onthullen een driefasenplan, melden Amerikaanse media.

De richtlijnen zullen alvast de instemming hebben van medische deskundigen van de coronavirus-taskforce van de president en dienen als aanbevelingen voor de staten, zegt een hoge functionaris van het Witte Huis. "De nieuwe richtlijnen zijn in feite aanbevelingen. Ze zijn flexibel. Ze zijn gebaseerd op data", aldus de functionaris op voorwaarde van anonimiteit.

Economie weer aanzwengelen

Trump zal de nieuwe richtlijnen om 18.00 uur Amerikaanse tijd onthullen (middernacht Belgische tijd) tijdens een briefing op het Witte Huis.



Het is de bedoeling om de Amerikaanse economie weer op gang te krijgen. Sinds de lockdown door het coronavirus zitten miljoenen Amerikanen zonder werk. De afgelopen maand hebben meer dan 20 miljoen mensen een werkloosheidsuitkering aangevraagd.

Driefasenplan?

Volgens Amerikaanse media gaat het concreet om een driefasenplan. Sommige staten kunnen daardoor al deze maand beginnen met het versoepelen van de coronamaatregelen bedoeld om de verspreiding van de ziekte te beperken.

In de eerste fase van de richtlijnen van Trump zouden grotere locaties zoals restaurants en bioscopen weer kunnen openen, met inachtneming van sociale afstand van bezoekers en klanten. Niet-essentiële reizen kunnen worden hervat en scholen openen hun deuren weer in fase twee. In fase drie zouden medisch kwetsbare mensen weer aan openbare activiteiten kunnen deelnemen, volgens een kopie van het plan dat is ingezien door persbureau Reuters.

The New York Times meldt dat Trump tegen de gouverneurs van de staten had gezegd dat sommigen hun staten op 1 mei of al eerder zouden kunnen heropenen. Hij zou ook binnenkort plannen aankondigen om de verspreiding van de ziekte te volgen, aldus de krant.

“Oorlog winnen”

"We praten over richtlijnen die zeer zorgvuldig zijn opgesteld", liet Trump vast weten tijdens een evenement in het Witte Huis ter ere van truckers in het land. Hij zei dat hij van plan was de aanbevelingen vooraf te bekijken tijdens een videoconferentie met de staatsgouverneurs donderdagmiddag. "Ik denk dat ze heel blij zullen zijn met wat we doen", zei Trump. "Ze willen deze oorlog winnen en wij gaan hem winnen.”

Wall Street positief

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn donderdag met winsten de handel uitgegaan. Beleggers reageerden positief op de plannen van de president.

Verder waren er nieuwe cijfers over de aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten, die meevielen. Afgelopen week klopten nog eens 5,2 miljoen mensen die door de crisis hun baan verloren aan voor steun. De verwachting van economen was dat er deze week 5,5 miljoen aanvragers bij zouden komen. Vorige week ging het om ruim 6,6 miljoen Amerikanen. Een week eerder was er nog een recordaantal van 6,9 miljoen verzoeken.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent hoger op 23.537,68 punten. De brede S&P 500 won 0,6 procent tot 2.799,55 punten en techgraadmeter Nasdaq ging 1,7 procent vooruit tot 8.532,36 punten.

