“Total in Feluy betaalt tot 1.800 euro om te komen werken op nationale stakingsdag” jv

07 februari 2019

09u15

Total Petrochemicals in het Henegouwse Feluy wil werknemers 1.500 tot 1.800 euro betalen om te komen werken op de dag van nationale staking, 13 februari. Dat zegt de socialistische vakbond.

De vakbonden organiseren op 13 februari een nationale staking, als reactie op het mislukken van het loonoverleg in de privésector. De bonden vinden 0,8 procent extra loon bovenop de index voor de komende twee jaar onvoldoende. De werkgevers houden vast aan de wet, die zegt dat dat de maximale marge is.

Maar volgens de socialistische vakbond wil het petrochemisch bedrijf de staking omzeilen door het uitbetalen van premies van 1.500 tot 1.800 euro voor wie twee shiften van twaalf uren presteert op de dag van de staking.

De vakbond is niet te spreken over het initiatief van het bedrijf. Niet alleen wordt zo het stakinsgrecht uitgehold, maar respecteert het bedrijf de regels over arbeidstijd niet, zo klaagt vakbond FGTB-Centre aan.