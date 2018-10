"Tot in de kern verrot en corrupt": werknemers stelen 112 miljoen euro van bank in Zuid-Afrika sam

10 oktober 2018

21u35

Bron: belga 0 Economie Toplui van de Zuid-Afrikaanse coöperatieve bank VBS hebben zowat 1,9 miljard rand (112 miljoen euro) van hun werkgever gestolen. Dat meldt de Zuid-Afrikaanse centrale bank.

In totaal hebben 53 personen of organisaties - onder wie bijvoorbeeld de financieel directeur, leden van de raad van toezicht en revisoren van de bank - zonder tegenprestatie grote uitbetalingen ontvangen, luidt het.

Bij de bank heeft van 2015 tot 2018 een "brede variatie aan criminele handelingen" plaatsgevonden, die nu uitgeklaard moeten worden, klinkt het. De bank "is tot in de kern verrot en corrupt". Er zou nauwelijks iemand onder de werknemers in leidinggevende functies zijn die op geen enkele manier betrokken was.

De bank was door een acute liquiditeitscrisis in maart onder toezicht van de centrale bank geplaatst.