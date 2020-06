"Tot 15 procent minder ontslagen in volle coronatijd” SVM

12 juni 2020

11u44

Bron: Belga 0 Economie Het aantal ontslagen op de Belgische arbeidsmarkt daalde in de ‘coronaperiode’ tot 15,6 procent vergeleken met een jaar eerder. Dat becijferde hr-bedrijf Acerta in een enquête.

De daling van de contractbeëindigingen schrijft Acerta toe aan de invoering van de tijdelijke werkloosheid. "Dat systeem geeft bedrijven die het moeilijk hebben door de coronacrisis extra ademruimte."

De cijfers hebben betrekking op de beëindiging van contracten van onbepaalde duur. In april waren het er 15,6 procent minder dan twaalf maanden eerder. In maart was er een daling met 12,5 procent.

In februari, dus voor de uitbraak van het nieuwe coronavirus, was de daling kleiner (6,6 procent). Dat was vooral het gevolg van de zogenaamde "occulte periode" voor de intussen uitgestelde sociale verkiezingen (periode met ontslagbescherming in aanloop naar de sociale verkiezingen; nvdr.). In mei was er een daling op jaarbasis met 12,7 procent.

Tot slot voegt het hr-bedrijf nog toe dat het vaker de werknemer was initiatief van ontslag "nog steeds vaker van de werknemer dan van de werkgever" kwam.

Lees ook: Marc Van Ranst over zijn opvallend Twitter-gebruik: “Ik daag u uit een voorbeeld te geven van een vileine tweet” (+)