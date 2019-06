“Tesla haalt eigen productiedoel niet voor Model 3-wagens” tvc

18 juni 2019

21u02

Bron: ANP 0 Economie Tesla haalt zijn eigen doel voor de productie van duizend auto's van het type Model 3 per dag niet. Dat meldt Business Insider op basis van interne documenten van de maker van elektrische auto's.

Tesla-topman Elon Musk schreef op 22 mei in een e-mail aan medewerkers dat in de rest van het tweede kwartaal structureel duizend Model 3-wagens per dag moesten worden gemaakt om een nieuw productierecord te vestigen. Uit documenten van Tesla zou blijken dat in de weken erna dat doel bijna op geen enkele dag is gehaald. De gemiddelde productie kwam uit op zevenhonderd auto's.

Het productierecord bij Tesla werd gevestigd in het vierde kwartaal van 2018. Toen werden 90.700 auto's gemaakt. Musk staat er overigens om bekend zeer ambitieuze doelen te stellen. Die worden lang niet altijd gehaald.