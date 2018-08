"Tesla blijft een beursgenoteerd bedrijf": Musk nu vastbesloten na verwarrende tweet LVA

25 augustus 2018

05u58

Tesla blijft een beursgenoteerd bedrijf. Dat heeft topman Elon Musk bekendgemaakt. De raad van bestuur van Tesla en Musk zijn het eens geworden om de beursnotering van de elektrische autobouwer aan de Nasdaq te behouden.

Musk zegt dat hij tot zijn besluit is gekomen na gesproken te hebben met de aandeelhouders. In een verklaring op de site van Tesla schrijft Musk dat hij donderdag de raad heeft meegedeeld dat hij denkt "dat het voor Tesla beter is om openbaar te blijven". "De raad gaf aan daarmee in te stemmen."

Musk had eerder op Twitter aangekondigd Tesla van de beurs te willen halen. De tweets zorgden voor veel verwarring. De topman beweerde dat de financiering al rond was. Daarop begon de Amerikaanse beurswaakhond SEC een formeel onderzoek. Musk zou door zijn beweringen zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan fraude en koersmanipulatie.