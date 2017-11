"Te streng hypotheekbeleid dreigt vastgoedmarkt te ontwrichten" IB

Bron: Belga 0 thinkstock Een koppel sluit een koopcontract af. Economie Te strenge voorwaarden voor woonleningen dreigen de vastgoedmarkt te ontwrichten. Dat blijkt vandaag uit een studie die vastgoedontwikkelaar Immpact liet uitvoeren door onderzoekers van de KU Leuven. De banken houden best rekening met de werkelijke woonkosten bij het toekennen van hypothecaire kredieten, klinkt het.

Volgens de studie leidde de kredietverstrenging van de voorbije jaren niet tot een mogelijke crisis, vooral omdat de rente historisch laag stond. Een voorzichtig kredietbeleid blijft belangrijk, maar een te ver doorgedreven restrictief beleid heeft ook nadelen, aldus de onderzoekers. "Als het kredietbeleid plots te strikt zou worden, en wanneer de interestvoeten gelijktijdig zouden stijgen, riskeert onze vastgoedmarkt te ontwrichten."

De onderzoekers wijzen erop dat het verstrengde beleid van de banken sinds de financiële crisis gezorgd heeft voor een sterke daling van het aantal goedgekeurde leningen. De voorzichtigheid van de banken heeft ook een "significant effect" gehad op het bedrag dat de gezinnen konden ontlenen, zegt Sven Damen, vastgoedeconoom van KU Leuven.

Verhoogde interestvoet

"Zeker voor zij die 100 procent wilden ontlenen. Een gezin dat 95 procent van de waarde van zijn woning wilde lenen over een periode van dertig jaar, zag zijn interestvoet immers relatief verhogen ten opzichte van gezinnen met kortere looptijden en lagere bedragen. Hierdoor konden zij ruim 15.000 euro minder ontlenen met dezelfde maandelijkse afbetalingen als voor de verstrenging", aldus Damen.

Terwijl de Nationale Bank aanmaant tot voorzichtigheid met kopers die meer dan 80 procent van het aankoopbedrag willen lenen, wijzen de onderzoekers erop dat er bij dat soort woonkredieten niet noodzakelijk sprake is van meer wanbetalingen.

Immpact, actief in de appartementenmarkt en voornamelijk in de lagere prijsklasse, is van mening dat de banken meer rekening zouden moeten houden met de reële woonkosten, inclusief energie.