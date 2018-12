“Te goed verstopt” of meegenomen door toeristen: nog 16 miljard Belgische frank in omloop kg

26 december 2018

09u22

Bron: VRT NWS 0 Economie Het is ruim vijftien jaar geleden dat de euro werd ingevoerd in België, maar nog steeds worden er elke dag Belgische franken ingewisseld voor euro. Volgens de Nationale Bank is er bovendien nog steeds zo’n 16 miljard frank in omloop, oftewel zo’n 400 miljoen euro. Dat meldt de VRT.

Het afgelopen jaar alleen al werden nog zo’n 115.000 biljetten ingewisseld, samen goed voor zo’n 3,3 miljoen euro. Het gaat vooral om biljetten van 100, 200 en 1.000 frank, vertelt woordvoerder van de Nationale Bank Geert Sciot aan VRT NWS. Vaak vinden mensen de briefjes per toeval nadat ze jaren geleden “te goed verstopt” werden, of bij het opruimen van de woning van overleden familieleden.



Toch blijft er nog een smak geld spoorloos. Ongeveer 16 miljard frank is nooit binnengebracht. Dat geld zal wellicht niet meer volledig worden gerecupereerd. Een deel zit immers in het buitenland, bijvoorbeeld door toeristen die na een tripje naar België hun overblijvende franken mee naar huis namen.

Inwisselen tegen euro

Mensen die nog oude franken vinden, kunnen die nog steeds inwisselen bij de Nationale Bank in Brussel. Alle biljetten uitgegeven na 1944 worden na een controle terugbetaald in euro. Na het inwisselen worden de oude biljetten versnipperd en verbrand.



Biljetten van 20 of 50 frank en oude munten kan je niet inruilen: die worden niet aanvaard door de Nationale Bank.