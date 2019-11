"Tata Steel gaat 3.000 banen schrappen in Europa" ttr

18 november 2019

19u07

Bron: belga 0 Economie De Europese tak van staalfabrikant Tata Steel wil 3.000 banen schrappen, waarvan mogelijk meer dan de helft in Nederland. Dat zeggen meerdere betrokkenen tegen het Nederlandse FD. Tata Steel Europe wil niet reageren. In ons land heeft Tata Steel fabrieken in Duffel en Luik (Segal).

Vorige maand lekte al een memo uit dat het concern 175 miljoen euro aan personeelskosten wil bezuinigen. De centrale ondernemingsraad van Tata Steel Nederland vertaalde dit toen naar een verlies van 2.500 banen. Dit aantal blijkt nu hoger te liggen.



Het banenverlies is onderdeel van het 'transformatieprogramma' dat het concern deze week presenteert aan de Europese ondernemingsraden. Het plan wordt uitgedacht onder leiding van de Europese CEO Henrik Adam. Hij bevestigde dit bedrag vorige week in een interview met het FD, maar wilde niet ingaan op verdere details.

Er werken nu nog 21.000 mensen bij Tata Steel Europe, van wie ongeveer 9.000 bij de voormalige Koninklijke Hoogovens in het Nederlandse IJmuiden. Tata Steel heeft vestigingen in Nederland, Frankrijk, Groot-Brittannië en België. Voor ons land gaat het om fabrieken in Duffel en Luik (Segal).