‘Succesondernemer’ van 18 reed rond in een dure wagen, maar nu is zijn bedrijf failliet Leon van Heel

05 december 2019

13u52

Bron: AD.nl 4 Economie Een ondernemer van amper 18 die bij onze noorderburen opzien baarde met zijn eigen bedrijf en zijn levensstijl, moet op zoek naar ander werk. Zijn onderneming is failliet verklaard. Roderick van Empel reed rond in een Audi Q7 suv en had tien medewerkers in dienst. In een interview met onze collega’s van het AD vorig jaar hamerde de kersverse meerderjarige erop “keihard aan te sturen op een gezonde cashflow”.

Daar is het tijdens het korte bestaan van Splendid Media nooit van gekomen. De inkomsten van het mediabedrijf uit Bergschenhoek nabij Rotterdam , gespecialiseerd in webdesign, fotografie en bedrijfsfilms, bleven ver achter bij de uitgaven. Volgens het eerste faillissementsverslag ontvingen de personeelsleden een “aanzienlijk salaris bij hun functie”. Het verlies bedraagt in het eerste overzicht dat de curator heeft, 53.000 euro. Dat is een eerste raming. De curator is nog maar net begonnen met het afhandelen van het faillissement. Hij rept over een gebrekkige administratie en een ruzie met de accountant, die het verkrijgen van inzage in de financiën bemoeilijken.



Grote schuldeiser is de Nederlandse Belastingdienst. De jonge ondernemer zou geen rekening hebben gehouden met de door hem te betalen loonbelasting. Van de tien werknemers was er op het moment van het faillissement deze herfst nog maar eentje in dienst. Vier voormalig personeelsleden claimen nog achterstallig loon.



Gebuisd

Van Empel (19) laat via een ‘externe adviseur’ weten dat hij niet kan reageren omdat de curator nu alle zeggenschap over de onderneming heeft.



Van Empel richtte Splendid Media in het voorjaar van 2018 op, nadat hij was gebuisd voor z’n eindexamen. Hij had van z’n vader een jaar vrijaf gekregen om zich te bewijzen. Zou hij na dat jaar zijn leven niet op de rails hebben, dan moest hij terug naar de schoolbanken.



De jonge ondernemer houdt waarschijnlijk geen schuldenberg over aan zijn zakelijke avonturen. Alles komt voor rekening van de failliete besloten vennootschap.