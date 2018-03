"Strategie van Macron werkt": Franse begrotingstekort voor het eerst in tien jaar onder 3 procent KVE

26 maart 2018

21u28

Bron: Belga 2 Economie Frankrijk heeft zijn begrotingstekort voor het eerst sinds 2007 onder de Europese grens van 3 procent kunnen houden. Het tekort bedroeg 2,6 procent van het bruto binnenlands product, tegen 3,4 procent in 2016, zo maakte het Franse statistiekbureau Insee vandaag bekend.

"Dit is in eerste instantie te danken aan de groei, die aan het terugkeren is. Hij keert terug omdat er vertrouwen is. Investeerders krijgen weer vertrouwen in ons land", reageerde de Franse minister van Economie Bruno Le Maire. De verbetering is volgens hem ook een bewijs dat de strategie van president Emmanuel Macron werkt.

De president is van mening dat het land de Europese regels moet volgen en de eigen economie moet hervormen, zodat het geloofwaardig is wanneer het pleit voor een verdere Europese integratie. De regering-Macron voerde in juli voor 4,5 miljard euro besparingen door, nadat uit een audit was gebleken dat er een kloof was van 8 tot 9 miljard met het begrotingstraject dat de vorige regering had uitgestippeld. Het leger werd zwaar getroffen, waarop de stafchef opstapte.



Het Portugese begrotingstekort verslechterde vorig jaar, van 2 naar 3 procent van het bbp. Dat komt volgens het nationale statistiekbureau (Ine) door een reddingsoperatie van 3,94 miljard euro voor de bank Caixa Geral de Depositos (CGD). De Europese Commissie zal rekening houden met het eenmalige karakter van de operatie, verzekerde minister van Financiën Mario Centeno vandaag. Zonder de herkapitalisatie van CGD zou het deficit onder 1 procent van het bbp zijn gezakt.