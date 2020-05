"Stop automatische overschrijvingen en spreek schuldeisers aan": Onze budgetexperte legt uit hoe je het hoofd boven water houdt in onzekere tijden

Meer dan 1,2 miljoen Belgen zijn technisch werkloos als gevolg van de coronacrisis, 180.000 banen zijn bedreigd, een half miljoen Vlamingen vreest voor zijn job. De financiële onzekerheid knaagt aan velen en dat heeft zijn impact op de gezinsportemonnee. Sara Van Wesenbeeck, budgetexperte binnen ons geldpanel , geeft advies over hoe je in het economische slagveld overeind blijft.

Besparen is je eerste stap, maar daarvoor moet je weten waar je staat. Met giswerk kom je nergens. Maak dus een lijst met je maandelijkse uitgaven. Daaruit leer je veel over je centenvreters. Die pak je dan ook onmiddellijk aan.

Lijst ook je huidige en toekomstige inkomsten op. Vergeet niet om de overheidsuitkeringen en -premies aan te vragen, ook dat zijn welkome inkomsten: werkloosheidsuitkering (als tijdelijke werkloze), de eenmalige vergoeding voor wie tijdelijk werkloos is om je water- en energiekosten te betalen, de corona compensatie- of hinderpremies voor ondernemers. Als je spaargeld hebt, neem je dat ook bij de inkomsten op. Misschien zal je deze buffer moeten aanspreken.

Gedrag onder de loep

Wie krap bij kas zit en moet besparen, of wie zich wil wapenen voor tijden waarin hij het met minder moet stellen, neemt best zijn gedrag onder de loep. Hoe ga je om met de centen die je elke maand ter beschikking hebt? Welke dingen doe je nu die je onnodig (veel) geld kosten? Neem je voor elke verplaatsing de auto, terwijl het ook met de fiets kan? Koop je enkel merkkledij, overleg je nooit over de gezinsuitgaven, ben je kettingroker, koop je telkens het nieuwste model van smartphone van zodra dat op de markt is. Deze inzichten laten je toe om je gedrag te veranderen, te stoppen met gewoontes die je (veel) geld kosten en jezelf nieuwe winstgevende gewoontes aan te leren.

Maak gebruik van de steunmaatregelen van de overheid: zo kan je verschillende maanden uitstel krijgen voor de afbetaling van je hypotheeklening of van je energielening Sara Van Wesenbeeck

Bepaal hoe je je geld (niet) gaat uitgeven

Laat budgetzaken in een periode van onzekerheid niet zomaar betijen, maar pak ze bewust aan. Ga met deze vragen aan de slag:

• Welke uitgaven moeten zeker eerst gebeuren, welke kunnen wachten?

• Welke bijkomende uitgaven stel je uit?

• Wat ga je (tijdelijk) niet meer kopen?

• Aan welke zaken of diensten geef je nu geld uit omdat het ‘gewoon leuk is om te hebben’ of die je in moeilijke tijden als extraatje kan beschouwen, zoals een abonnement op een streamingsdienst, nog een extra paar schoenen, een strijkdienst…

Maak geen nieuwe schulden

Tracht zo weinig mogelijk nieuwe schulden te maken of op krediet te kopen. Ga geen bijkomende leningen aan en gebruik je kredietkaart niet. Nieuwe kredieten leggen elke maand extra druk op je gezinsbudget en op je schouders, en kunnen de schuldenberg (nog) groter maken.

Durf je schuldeisers aan te spreken om tijdelijke aanpassingen te vragen. Vraag uitstel van betaling waar mogelijk. Maak daarnaast gebruik van de steunmaatregelen van de overheid: zo kan je verschillende maanden uitstel krijgen voor de afbetaling van je hypotheeklening of van een energielening die je bij een Energiehuis hebt afgesloten. Dat geeft je nu wat meer cash in handen om de moeilijkste tijden te overbruggen. Houd er wel rekening mee dat de lening door het uitstel langer zal lopen en dat daardoor de volgende maandelijkse afbetalingen wat hoger zullen uitvallen. Vraag na wat de meerkost is, zodat je daar over enkele maanden in je budget rekening mee kan houden.

Het is de uitgelezen periode om stil te staan bij je loopbaan: hoe ga je je toekomst na corona vorm geven? Wil je hetzelfde blijven doen, of is het tijd om je te heroriënteren? Sara Van Wesenbeeck

Automatische overschrijvingen

Zet tijdelijk je automatische overschrijvingen stop. Op die manier kan je je uitgaven zelf beter controleren: het geld wordt zeker niet te vroeg van je rekening gehaald en jij bepaalt zelf wat er uit gaat en vooral op welk moment dat gebeurt. Het laat je toe om wat te schuiven met de betalingen. Opgelet: betaal je rekeningen wel altijd op tijd, anders riskeer je weer bijkomende kosten.

Ga op zoek naar inkomsten

Onzekere tijden naar je hand zetten, doe je niet enkel door te besparen, maar ook door op zoek te gaan naar (nieuwe) inkomsten. Door de coronacrisis verdwijnen er banen, maar door de nieuwe noden ontstaan er ook jobs. Speel daarop in door jezelf bij te scholen of te herscholen of een nieuw vak te leren. Of ga met je hobby in bijberoep aan de slag.

Het is ook de uitgelezen periode om stil te staan bij je loopbaan: hoe ga je je toekomst na corona vorm geven? Wil je hetzelfde blijven doen, of is het tijd om je te heroriënteren zodat je meer zekerheid hebt op het vlak van je inkomsten? Stel je cv op punt, dan ben je klaar voor elke toekomstige uitdaging.

Job kwijt? Meteen aan de slag!

Ben je je job kwijt? Maak dan meteen werk van het zoeken naar een nieuwe. Dat vergroot je kansen om snel weer aan de slag te kunnen. Wees flexibel bij je zoektocht. Door de nieuwe noden op de arbeidsmarkt zijn veel bedrijven momenteel op zoek naar extra helpende handen in kleine en grote (bij)banen. Je kan wellicht meteen aan het werk, eventueel in afwachting van een baan die je (nog) meer op het lijf geschreven is. Het garandeert je alvast een inkomen in onzekere tijden.

