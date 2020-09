“Stel dat Covid-19 vertrouwen van consument blijft dwarsbomen, dan kan deflatie uitbreken”. Waarom moeten we dit vrezen?

Voor de eerste keer in vier jaar tijd heerst er in de eurozone deflatie. Dat betekent dat de prijzen aan het dalen zijn. Voor ons als consument is dat bijzonder aangenaam, want dat betekent dat we nu meer kunnen kopen met hetzelfde geld. Op zich is deflatie niet slecht, maar in de huidige omstandigheden is het oppassen geblazen. Véronique Goossens, econoom

In België zijn de prijzen in augustus met 0,9 procent gedaald. Energie is goedkoper geworden en de koopjes zijn pas gestart in augustus. Dat verklaart al meteen veel. Maar er is meer aan de hand. In de meeste landen van het eurogebied zie je de prijzen zakken. Ook als je de energie-component uit de indexen haalt.

Eigenlijk ervaren we al tientallen jaren dalende prijzen of zéér gematigde prijsstijgingen. Dankzij allerlei evoluties zijn auto’s, computers en vliegtuigreizen bijvoorbeeld verhoudingsgewijs niet zoveel duurder dan een generatie geleden. Dat hebben we te danken aan de technologische evolutie waarbij een autoconstructeur zijn industriële processen zo hertekende dat hij veel productiever werd. Daarnaast ging hij onderdelen zoeken in goedkope landen in de wereld. Ook de wereldhandel zorgde dus voor zachtere prijzen. In tijden dat het goed gaat is een beetje deflatie een teken van overvloed en rijkdom dankzij handel en technologie.

De echte gevolgen van deze crisis gaan we pas zien als de overheden hun reddingsvesten weer terugvragen

Maar deflatie kan ook wijzen op een flinterdunne vraag in de economie, en dat is exact wat we nu zien. Overal in de wereld blijft de consument heel voorzichtig om naar buiten te komen en heel wat aankopen gebeuren niet. Plezier maken speelt zich vooral thuis af. In China zie je dat, in de VS, in Europa. Dat betekent dat bedrijven met voorraden blijven zitten en dat er in de industrie machines stilstaan, omdat er niet genoeg bestellingen binnenkomen.

De echte gevolgen van deze crisis gaan we pas zien als de overheden hun reddingsvesten weer terugvragen. Bij vele bedrijven blijven werknemers op de loonlijst staan, omdat ze tijdelijk werkloos mogen zijn. We vernemen echter bij heel wat bedrijven dat deze mensen zullen ontslagen worden, als het soepele systeem ophoudt te bestaan. Daar waar er hoge werkloosheid ontstaat, worden geen zware looneisen op tafel gelegd door de vakbonden. Ook dat voorkomt dat er weer inflatie ontstaat. Want het zijn duurdere lonen die bedrijven uiteindelijk doorrekenen aan de klant.

Het wordt problematisch, als deflatie een neerwaartse spiraal naar beneden wordt. Dat gebeurt als mensen de aankoop van hun wasmachine gaan uitstellen, omdat ze denken dat die volgende maand nog goedkoper wordt

Het wordt problematisch, als deflatie een neerwaartse spiraal naar beneden wordt. Dat gebeurt als mensen de aankoop van hun wasmachine gaan uitstellen, omdat ze denken dat die volgende maand nog goedkoper wordt. Je krijgt zulke reactie pas als je maandenlang aan een stuk hoort en leest dat de prijzen aan het dalen zijn. Zo ver zijn we dus nog helemaal niet. Maar als dit gebeurt is het niet moeilijk voor te stellen dat de economie uiteindelijk helemaal stilvalt. De VS zijn in die situatie terecht gekomen tijdens de Grote Depressie in de jaren ’30.

Grote Depressie

De omstandigheden waren uiteraard helemaal anders. We zaten in de “roaring twenties” met gekke feestjes en snel geldgewin. Daaraan kwam bruusk een einde met de beurscrash van 1929. De economie stortte in en op 4 jaar tijd was bijna een kwart van de Amerikaanse bevolking werkloos. De economie verschrompelde in die jaren met een derde. Omdat de vraag naar producten helemaal uitviel, daalden de prijzen heel scherp, met bijna 11 procent alleen al in 1932. Een bijkomend probleem was dat de reële rente enorm hoog stond en bedrijven niet wilden investeren omdat lenen erg duur was.

Wat is reële rente? Dit is de rente die je als spaarder of investeerder het best in het oog houdt. De reële rente is gelijk aan de rentevergoeding (die je bijvoorbeeld betaalt op je lening) min de inflatie. Dus als je hypothecair krediet je momenteel 1,5 procent rente kost en de inflatie is momenteel min 0,9 procent dan kost je lening in feite 2,4 procent rente. De twee mintekens heffen elkaar op.

Maximale ondersteuning

Op dit ogenblik zien we nog maar één maand van dalende prijzen, namelijk in augustus. Stel dat de Europese Centrale Bank aanhoudende deflatie zou moeten bestrijden, dan kan dat volgens het gros van de economen voor problemen zorgen. Waarom? Omdat de beleidsrente vandaag al op nul staat (en nog lager voor de banken die geld parkeren bij de ECB). De centrale bank ondersteunt de economie met andere woorden al maximaal. De rente nog lager zetten is gewoonweg economische nonsens. Dan zou er niemand nog obligaties – en dus schuld van overheden en bedrijven - kopen.

Respectabele economen vrezen dat het vele overheidsgeld dat nu in de economie wordt gepompt voor hoge inflatie kan zorgen

Dus: stel dat Covid-19 nog een paar nieuwe doortochten organiseert en het vertrouwen van de consument blijft dwarsbomen. Dan is de kans reëel dat er deflatie uitbreekt. Laat ons nu veronderstellen dat die gemiddeld 2 procent bedraagt. Dan wordt de reële beleids-rentevoet van de ECB automatisch duurder. Want die is vandaag gelijk aan nul min de inflatie (-2%). Twee minnen worden plus en dus wordt de reële beleidsrente 2 procent. Het wordt dus duurder om te lenen. In plaats van de economie te stimuleren en mensen weer volop te laten consumeren en bedrijven te laten lenen om te investeren, versmacht de centrale bank zijn economie.

Op dit ogenblik zijn de financiële markten ervan overtuigd dat de inflatie in Europa nog jarenlang erg laag blijft. Tegelijkertijd is de voorbije maanden een hevige discussie ontstaan onder economen. Op korte termijn zijn ze het erover eens dat de deflatoire krachten groter zijn dan de inflatoire. Maar er zijn respectabele economen die vrezen dat het vele overheidsgeld dat nu in de economie wordt gepompt voor hoge inflatie kan zorgen. De geldhoeveelheid is aan het stijgen in de economie. Dat zie je in de cijfers. Maar om inflatie te krijgen moet dat geld ook sneller rondgaan van hand tot hand of van bankrekening naar bankrekening. Zo lang de consument niet enthousiast de winkelstraten afschuimt – en dat zien we op dit ogenblik nergens in de wereld – lijkt dat scenario voorbarig.

