"Staalheffing Trump raakt eigen olie-industrie": oliebedrijven bekritiseren plannen Trump

04 maart 2018

De importheffingen op staal en aluminium die de Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd, zadelen de Amerikaanse olie-industrie mogelijk op met aanzienlijke kosten. Dat stelt belangenvereniging Association of Oil Pipelines.

Staal dat in oliepijpleidingen wordt gebruikt, moet voldoen aan strenge technische specificaties zodat het gedurende de levensduur van dertig jaar niet breekt of corrodeert. Geschikt staal wordt in de VS maar in beperkte mate gemaakt, klinkt het.

Volgens een recente studie door ICT International is circa 77 procent van het staal dat de afgelopen jaren in Amerika is gebruikt voor onder meer leidingen, fittingen en kleppen, ingevoerd.

De aanleg van bijvoorbeeld de omstreden Dakota-oliepijpleiding zou als gevolg van de heffing tot wel 300 miljoen dollar duurder kunnen uitvallen, zo menen de onderzoekers.