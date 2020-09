"Sparen zal ook de komende jaren synoniem zijn met koopkracht verliezen": geldexperts over hoe je je geld beter wél kan beleggen

“Je bent 20% armer als al je geld 20 jaar op spaarboekje staat.” VRT-journalist Michaël Van Droogenbroeck en zijn Knack-collega Ewald Pironet winden er in hun nieuwe boekgeen doekjes om: je spaarboekje brengt tegenwoordig nog amper iets op, integendeel. Maar wat doe je dan met je spaargeld wanneer je woonlening is afbetaald en je kinderen het huis uit zijn? Is het het ideale moment om te investeren in vastgoed? En welke beleggingsvormen kwamen het best uit de lockdown? Het beste advies over geldzaken krijg je van onze experts in Mijn Gids - Geld

Het spaarboekje

“De eerste coronagolf had een zware impact op het spaarboekje, op meer dan één manier trouwens. Zo beïnvloedde de epidemie het bedrag dat we met z’n allen op Belgische spaarboekjes hebben staan. Het totaalbedrag dikte tijdens de beginweken van de eerste coronagolf aan tot ruim 285 miljard. Minstens even opvallend is dat het totaalbedrag op zichtrekeningen nog veel sterker aangroeide in die periode: plus 36 miljard euro, tot ruim 288 miljard. Een trend die zich voortzette tot aan de zomer van 2020. Meteen stond er voor het eerst meer geld op zichtrekeningen dan op spaarboekjes. De reden voor die sterke aanwas ligt voor de hand: doordat er bijna geen winkels open waren en alle restaurants en horecazaken de deuren verplicht op slot moesten houden, gaven we drastisch minder uit. Veel consumenten beslisten hun geld gewoon op hun zichtrekening te parkeren, ervan uitgaand dat uitstel van consumptie geen afstel moet betekenen.”

De rente, die nu al jaren op een historisch dieptepunt staat, zal wellicht nog jaren op dat niveau blijven

“Dat ook het bedrag op de spaarboekjes in een hoger tempo steeg dan in dezelfde periode vorig jaar, komt doordat veel consumenten de toekomst donker inzagen. Dus spaarden ze meer en legden een grotere buffer aan. Dat pessimisme uitte zich ook in een zeer laag consumentenvertrouwen. Niet iedereen kon immers (blijven) sparen: de Nationale Bank merkte dat almaar meer gezinnen hun spaarbuffer tijdens de coronacrisis zagen afnemen. Voor wie wel kan sparen, zullen de gevolgen van de coronacrisis ook op lange termijn doorwegen. De rente, die nu al jaren op een historisch dieptepunt staat, zal wellicht nog jaren op dat niveau blijven. Spaarders moeten er met andere woorden niet op rekenen dat de rente op een klassieke spaarrekening snel boven het wettelijke minimum van 0,11 procent zal uitstijgen.”

“Een ander gevolg is dat sparen ook de komende jaren synoniem zal zijn met koopkracht verliezen. Want ook de inflatie, de stijging van de levensduurte, blijft van tel. Die inflatie is door de coronacrisis trouwens in sneltreinvaart gedaald: van 1,4% in januari 2020 naar minder dan 0,5% in mei. Daardoor kan het verlies aan koopkracht voor wie spaart toch nog wat binnen de perken blijven. Maar het streefdoel van de Europese Centrale Bank is en blijft een inflatiecijfer rond 2%: tot zolang is de kans dat de rente stijgt nagenoeg onbestaande.”

Goed om te weten

“Tot 100.000 euro per bank en per persoon ben je beschermd tegen een mogelijk faillissement van je bank. Dat betekent dat je je spaargeld tot dat bedrag krijgt terugbetaald als je bank in de problemen zou komen.”

De eigen woning

“Toen het land op 18 maart 2020 in lockdown ging en het openbare leven op een lager pitje werd gezet, viel de woningmarkt in eerste instantie stil: acht weken lang mochten makelaars de verkopers niet in contact brengen met potentiële kopers. De verwachting was dat de woningprijzen voor het eerst sinds de jaren tachtig een duik zouden nemen. De vraag zou immers afnemen, omdat heel wat mensen door de coronacrisis minder inkomen zouden hebben en omdat de vrees leefde dat velen hun job zouden verliezen. Bank-verzekeraar KBC voorspelde zelfs dat in het meest pessimistische scenario de woningprijzen in 2020 met 6% zouden zakken en in 2021 nog eens met 4%. Maar toen de lockdownperiode in mei 2020 afliep, bleek dat de Belg nog altijd hunkert naar een eigen woning: de vraag bleef onverminderd groot.”

“De vastgoedmakelaars meldden dat ze het veel drukker hadden dan normaal. Het aantal gezinnen neemt trouwens onverminderd toe, zodat almaar meer mensen op zoek moeten naar een woning. Tegelijkertijd nam het aanbod op de vastgoedmarkt een beetje af: de bouwsector kwam tijdens de lockdown twee maanden niet in actie, zodat er geen nieuwe appartementen of woningen op de markt kwamen. Ook niet onbelangrijk was dat de banken, onder bepaalde voorwaarden, gezinnen tegemoetkwamen die het moeilijk hadden met de afbetaling van hun lening. Zo vermeden ze een reeks gedwongen verkopen omdat de hypotheek niet langer zou worden afgelost. Dat zou tot een ruimer aanbod van woningen hebben geleid, en dus tot een sterke prijsval. Kortom, alles werd in het werk gesteld om de gemoedsrust en stabiliteit op de vastgoedmarkt te bewaren.”

“Vandaag is de allerbelangrijkste motor voor de bouw of aankoop van een huis of appartement nog altijd de rente, en die is historisch laag. Hypotheekleningen zijn als gevolg daarvan nog altijd spotgoedkoop, wat veel mensen aanzet om uit te kijken naar een eigen huis, appartement of stukje bouwgrond. De verwachte prijsdaling op de vastgoedmarkt is er alvast tijdens de eerste golf van de coronacrisis niet gekomen.”

Goed om te weten

“De prijzen van onze woonhuizen zijn volgens de Nationale Bank 6,5 procent te duur, andere berekeningen geven nog hogere overwaarderingen.”

De grote onzekerheid kan de beurskoersen nog een hele tijd sterk beïnvloeden

De aandelen

“Midden februari 2020, toen de corona-uitbraak in China zijn hoogtepunt bereikte, tikte de Bel-20 af op zowat 4.200 punten, het hoogste peil in dertien jaar, hoger dus dan voor de bankencrisis van 2008. Dat veranderde plots en radicaal midden februari, toen de eerste coronagevallen in Italië opdoken en het al snel duidelijk werd dat er ook in de rest van Europa al mensen besmet waren. De beurstabellen kleurden bloedrood en slikten dag na dag grote verliezen. Tussen midden februari en half maart tuimelde de Bel-20 met 40 procent naar beneden: van 4.200 naar 2.400 punten. Het was van 2013, van de nadagen van de eurocrisis, geleden dat de Belgische sterindex nog zo laag had gestaan. Bijna alle aandelen deelden in de klappen. Uiteindelijk werd het dieptepunt tijdens de eerste coronagolf midden maart bereikt. Dat gebeurde ongeveer tegelijk met het ogenblik dat België, net als vele andere Europese landen, strenge maatregelen aankondigde om de verspreiding van het virus in te dijken.”

“Hoewel de zware economische gevolgen van de lockdown zich toen nog moesten aftekenen, kozen de beurzen dan alweer voor de weg naar boven. De Brusselse beurs was midden juli 2020 nog niet helemaal hersteld van de duik in februari, maar stond toch weer 40 procent hoger dan tijdens het dieptepunt in maart. Andere beurzen doen het beter: de DAX, de Duitse ‘korf’ met dertig steraandelen, had eind juli alweer aangeknoopt bij het niveau van januari, vóór de coronacrisis. De Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq had zelfs al einde mei het coronaverlies weggewerkt en klopte sindsdien meerdere malen een nieuw record af. Al moeten we dat heugelijke nieuws nuanceren: vooral de technologiereuzen — genre Apple, Facebook en Google — zijn verantwoordelijk voor die groei.”

“Het snelle herstel van de aandelenmarkten na de eerste coronagolf heeft ongetwijfeld te maken met de gigantische herstelplannen die politici en centrale bankiers lanceerden om een exit te vinden uit de economische crisis en met de honderden miljarden die daarvoor werden gecreëerd. Voor dividendliefhebbers is er wel een impact: bedrijven uit de financiële sector zoals banken en verzekeraars mogen in 2020 in principe geen dividend uitkeren, andere ondernemingen doen het dan weer niet omdat ze wat extra marge willen houden of omdat hun winstvooruitzichten nagenoeg verdwenen zijn. Of het herstel er relatief snel komt, of net bemoeilijkt wordt door nieuwe opstoten van het virus en een golf van faillissementen en hoge werkloosheid, is onmogelijk in te schatten. Net die onzekerheid kan de beurskoersen nog een hele tijd sterk beïnvloeden.”

Goed om te weten

“Natuurlijk komt het erop aan de juiste aandelen eruit te pikken, maar spreiden is zeker zo belangrijk.”

Passionele investeringen hebben niet geleden onder de eerste coronagolf. In de kunstwereld werden beurzen en veilingen weliswaar uitgesteld en sloten ook galeries de deuren, maar er werd nog altijd rechtstreeks bij de kunstenaar aangekocht

De passionele investeringen (kunst, wijn, oldtimers…)

“Hier kunnen we kort zijn: passionele investeringen hebben niet geleden onder de eerste coronagolf. In de kunstwereld, bijvoorbeeld, werden beurzen en veilingen weliswaar uitgesteld en sloten ook galeries de deuren, maar er werd nog altijd rechtstreeks bij de kunstenaar aangekocht. Ook online ging het veilen en handelen levendig voort. Op Art Basel Online, de digitale versie van de Zwitserse topbeurs, werd in volle corona-crisis ‘Balloon Venus Lespugue’ van de Amerikaanse kunstenaar Jeff Koons voor 8 miljoen dollar (6,8 miljoen euro, red.) verkocht, een wereldrecord voor een onlineverkoop.”

“De prijzen van passionele investeringen donderden doorgaans niet naar beneden. Zolang de aandelenbeurzen niet zwaar in het rood gaan, wordt daarvoor ook niet gevreesd. Al blijft het zo dat – mét of zonder corona – het met kunst en andere passionele investeringen niet voor de hand ligt om financieel rendement te halen.”

Goed om te weten

“Houd ook rekening met de kosten voor transport, stockage, installatie, verzekering enzovoort.”

Het goud

“Goud troeft alle andere investeringen met voorsprong af. Nochtans was er bij de uitbraak van het virus in Europa, begin maart 2020, niets wat die glansprestatie liet uitschijnen: ook de goudprijs kreeg eerst rake klappen. Het leek wel of het edele metaal zou worden meegesleurd in de val van de beurzen. Maar kort daarna keerde het tij en brak de goudprijs record na record. Midden maart, op het moment dat de beurzen op hun dieptepunt zaten, schommelde de goudprijs rond 1.470 dollar per ounce (1.248 euro, red.). Minder dan een half jaar later, begin augustus 2020, brak de goudprijs voor het eerst door de grens van 2.000 dollar per ounce (1.698 euro, red.). Dat komt neer op een winst van meer dan 35 procent.”

Goud blijft de ultieme veilige haven in tijden van onheil en onzekerheid

“De indrukwekkende stijging van de goudprijs — die altijd in dollar wordt uitgedrukt — is gedeeltelijk te danken aan het verzwakken van de dollar. Maar ze bewijst vooral dat goud de ultieme veilige haven blijft in tijden van onheil en onzekerheid. De goudprijs geeft een indicatie van hoe zeker of onzeker beleggers naar de evolutie van de economie kijken. Als we met die uitspraak naar de grafiek van de goudprijs kijken tussen maart en augustus 2020, kunnen we stellen dat beleggers hoogst onzeker zijn, ondanks het koersherstel van heel wat aandelen.”

“Sommigen durven dan ook te voorspellen dat goud nóg duurder zal worden. Maar: het is nagenoeg onmogelijk om de evolutie van de goudprijs te voorspellen. De aandelen van goudmijnbedrijven volgen vaak met een hefboom de evolutie van de goudkoers en dat was nu niet anders: die aandelen stegen vaak nog sterker dan de goudprijs zelf. In het spoor van de goudprijs is tijdens de coronamaanden ook de koers van zilver stevig de hoogte in gegaan. En in tegenstelling tot goud zat de zilverprijs in de zomer van 2020 nog niet op recordhoogte.”

Goed om te weten

“Goud is een veilige haven in tijden van onheil, niet zelden stijgt de vraag naar goud (en dus ook de goudprijs) op momenten dat de aandelenmarkten het slecht doen.”

Eigenlijk zou je het spaarboekje het ‘verliesboekje’ kunnen noemen



“De financiële kennis van de gemiddelde Belg is onvoldoende. Daarom zou het een goed idee zijn om ‘financiële basiskennis’ als vak in het onderwijs te introduceren. Zodat een 18-jarige schoolverlater het verschil kent tussen een aandeel en een obligatie”, pleit geldexpert Michaël Van Droogenbroek. En zodat de gemiddelde volwassene verder kan kijken dan het oerklassieke spaarboekje, dat tijdens de voorbije coronamaanden alweer furore maakte.

Schamele rente van 0,11%

Eerst dit: wie in ‘Investeren in de tweede helft van je leven’ dé gouden tip verwacht, komt bedrogen uit. Anders hadden ook Michaël Van Droogenbroeck en Ewald Pironet dit boek niet eens hoeven te schrijven, maar zaten zij al lang op een paradijselijk eiland. Wel zetten de twee journalisten alle mogelijke beleggingsvormen netjes op een rij, met alle voor- én nadelen. Te beginnen bij het klassieke spaarboekje, waar de gemiddelde Belg zich graag aan blijft vastklampen. Meer dan ooit, lijkt het zelfs. Stond er begin 2020 al 280 miljard euro op alle Belgische spaarboekjes samen, dan kwam daar alleen al tijdens de eerste weken van de lockdown nog eens 5 miljard euro bij. Terwijl iedere Belg intussen toch zou moeten weten dat het spaarboekje met de huidige schamele rente van 0,11% niets oplevert.

“Eigenlijk zou je dat het ‘verliesboekje’ kunnen noemen”, knikt ook Michaël Van Droogenbroeck. “Pas op: een spaarboekje heeft ook troeven. Het is veilig — je kan altijd aan je geld én bent tot 100.000 euro beschermd —, maar op langere termijn is het echt wel verlieslatend. Wie zijn geld 20 jaar op het klassieke spaarboekje laat staan, zal uiteindelijk ook 20% aan koopkracht hebben verloren, lees: 20% armer zijn. Dat zal er ook niet zo gauw op verbeteren. Door de coronacrisis zal de rente op het spaarboekje ook de komende jaren even laag blijven. Terwijl er nochtans heel wat andere beleggingsalternatieven bestaan. Daarom: voor wie eindelijk eens verder wil kijken, hebben we nu in ons boek alle pro’s en contra’s opgelijst.”

Daarbij richten jullie zich in de eerste plaats tot de 40- tot 60-jarigen en creëerden jullie zelfs de opvallende term ‘midlifeboost’?

“Daarmee doelen we op de financiële fase in het leven van die mensen tussen 40 en 60, die er steeds rooskleuriger begint uit te zien. Vanaf een jaar of veertig stijgt niet alleen je beroepsinkomen door je anciënniteit, maar vallen ook de vaste kosten geleidelijk weg. De hypotheeklening van je woning raakt stilaan afbetaald, je kinderen trekken het huis uit… Kortom: tussen 40 en 60 jaar neemt je totaal beschikbare inkomen aanzienlijk toe, wat richting de drastisch terugvallende pensioenuitkering zeker geen overbodige luxe is. Maar wat het tegelijk in die fase ook mogelijk maakt financieel één en ander uit te proberen. Al bestaat een 100% risicovrije belegging natuurlijk niet. Iedereen moet altijd nog voor zichzelf uitmaken of én hoeveel risico men wil nemen, maar daarvoor moet men natuurlijk wel eerst al die beleggingsproducten kennen. En daar schort het in België toch aan. Uit alle mogelijke onderzoeken blijkt dat de financiële basiskennis in ons land zeer beperkt is, waarbij ook het onderwijs nog tekortschiet.”

Spreiden blijft één van de belangrijkste werkwoorden voor beleggers, hoor. Dat maakt het verschil tussen een ‘gok’ en een ‘verantwoord risico’

Al had ik wel verwacht in het boek ook zaken te lezen als ‘Optie A is wellicht beter en rendabeler dan optie B’. Maar nergens trekken jullie beleggingsvormen voor.

“Dat hebben we bewust gedaan. Uiteindelijk kan je bij de eventuele rendabiliteit van beleggingen alleen maar afgaan op hun verleden en kan je daar richting toekomst nooit waterdichte voorspellingen rond maken. Wat ben je met rendementen uit het verleden als je pas vandaag begint te beleggen? De voorbije tijd deden bijvoorbeeld de aandelen van Tesla het fantastisch, maar niets garandeert dat dit ook de komende maanden zo zal blijven. Daarnaast is elke potentiële belegger anders. Wie vreest letterlijk wakker te liggen bij een koersdaling van zijn aandelen, blijft bijvoorbeeld beter weg van de beurs.”

Stel: vandaag staat 100% van mijn spaargeld op het klassieke boekje. Doe ik er goed aan door 60% daar te houden én 40% te beleggen?

“Dat blijft een individuele oefening, maar met die verdeelsleutel neem je toch al een zeker risico. Waarbij je hopelijk voor jezelf al uitgemaakt hebt dat je die 40% de komende tien jaar nooit nodig zal hebben én je tegelijk voor voldoende spreiding in beleggingsvormen hebt gezorgd. Ook binnen die beleggingen zelf door bijvoorbeeld in aandelen van meerdere bedrijven te investeren. Spreiden blijft toch één van de belangrijkste werkwoorden voor beleggers, hoor. Dat maakt het verschil tussen een ‘gok’ en een ‘verantwoord risico’.”

‘Investeren in de tweede helft van je leven’ door Michaël Van Droogenbroeck en Ewald Pironet is uitgegeven bij Lannoo, telt 336 bladzijden en kost 24,99 euro.

