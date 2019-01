"SpaceX ontslaat tien procent van personeel" kv

12 januari 2019

03u16

Bron: Belga, Reuters 0 Economie Ruimtevaartbedrijf SpaceX gaat snijden in zijn personeelsbestand. Volgens een goed ingelichte bron moet tien procent van de ruim 6.000 medewerkers op zoek naar ander werk, schrijven persbureau Reuters en de Los Angeles Times.

Topman Elon Musk, die ook Tesla onder zijn hoede heeft, wil geen aantallen noemen. SpaceX bevestigt wel in een verklaring dat het voor "een slankere" organisatie gaat. "Dat betekent dat we afscheid moeten nemen van een aantal getalenteerde en hardwerkende leden van ons team.”

In juni zette Elon Musk minstens zeven hooggeplaatste medewerkers die betrokken waren bij een satellietlanceringsproject aan de deur. De ontslagen hielden verband met onenigheden over het tempo waaraan het team zijn Starlink-satellieten ontwikkelde en testte. Musk plaatste vervolgens SpaceX-medewerkers uit Californië over naar Seattle om de daar ontslagen managers te vervangen.



Met het Starlink-programma wil SpaceX het eerste bedrijf zijn dat internet via satelliet aanbiedt. Het concurreert daarvoor met bedrijven OneWeb en Telesat.

In juni maakte Tesla Inc, het bedrijf van Elon Musk dat elektrische wagens vervaardigt, bekend dat 9 procent van de werknemers ontslagen zouden worden in het kader van besparingen.