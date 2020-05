“Ryanair wil Belgische piloten 20 procent loon laten inleveren, cabinepersoneel verliest tien procent” SVM

13 mei 2020

13u52

Bron: Belga 3 Economie De Ierse lagekostenmaatschappij Ryanair wil dat in België de piloten 20 procent loon inleveren en het cabinepersoneel 10 procent. Dat meldt vakbond ACV Puls. Het bedrijf heeft volgens de vakbond in alle landen aan de werknemers gevraagd wat ze willen inleveren.

“Als Ryanair werknemers wil ontslaan in België staan wij erop dat de wet-Renault wordt nageleefd”, onderstreept ACV Puls-secretaris Hans Elsen. “Op basis van onderhandelingen moet dan blijken welke maatregelen kunnen genomen worden.”

Topman Michael O'Leary geeft te kennen dat de Belgische activiteiten van Ryanair niet ongeschonden uit de coronacrisis zullen komen. Er zullen jobs verdwijnen in België, klonk het. Om hoeveel jobs het gaat op de luchthavens van Zaventem en Charleroi kon hij nog niet zeggen.

“Junkies”

De Ryanair-oprichter haalde opnieuw uit naar de concurrentie, die volgens hem onrechtmatige staatssteun krijgt om de coronacrisis te kunnen overleven. Hij vergelijkt die concurrenten met "junkies" en dreigt te zullen procederen tegen eventuele staatssteun voor Brussels Airlines of Lufthansa. Ryanair trok in enkele landen al naar de rechter om de “oneerlijke concurrentie” aan te klagen.

Volgens ACV Puls heeft Ryanair ondertussen in elk land contact opgenomen met de vakbonden om verdere gesprekken te voeren. "Ze eisen overal inleveringen van de werknemers, dat is geen verrassing natuurlijk. Het management wil dat we op een drafje antwoorden op hun eisen, maar dat kan niet de bedoeling zijn", zegt Elsen.

“Hoeveel jobs?”

"Wij aanvaarden niet dat er op deze manier wordt gehandeld. Ryanair moet de regels van het spel volgen en zich aan de wetgeving in elk land houden. Met de vakbonden willen we ook heel precies weten hoeveel jobs ze in elk land weg willen. Voorts willen we zicht krijgen op de precieze motieven om zo diep te willen snoeien", aldus Elsen. De bonden zeggen open te staan voor een sociale dialoog, maar verlangen wel dat Ryanair alle kaarten op tafel legt en cijfers per land presenteert.

In België heeft Ryanair dankbaar gebruikgemaakt van het systeem van economische werkloosheid voor zijn cabinepersoneel en piloten, benadrukt ACV Puls. "Zo profiteerde Ryanair dus ook van de steun van de Belgische belastingbetalers", aldus Elsen. "Spijtig genoeg heeft Ryanair het dossier economische werkloosheid nog altijd niet opgeladen bij de RVA, waardoor de tijdelijke werkloosheid niet kan uitbetaald worden. Hierdoor begint de situatie dramatisch te worden voor het cabinepersoneel.”

Lees ook: “Je kan jezelf niet blijven heruitvinden. Ooit houdt het op”: hoe Brussels Airlines keer op keer van koers veranderde (+)