"Risico op te weinig concurrentie dreigt voor Belgische bouwmaterialen en telecom" kg en nla

05 april 2019

13u44

Bron: Belga 0 Economie De sectoren bouwmaterialen, telecom, goederenvervoer en autoverhuur in België vertonen een verhoogd risico op te weinig concurrentie. Dat concludeert het Prijzenobservatorium in een grootschalige studie, waarvan de resultaten vandaag werden gepubliceerd. Een gebrek aan concurrentie kan leiden tot hogere prijzen voor de consument en dus vragen deze sectoren bijzondere aandacht van de overheid, luidt het.

Het onderzoek gebeurde op basis van de gegevens van meer dan een half miljoen bedrijven, voor de periode 2012-2016. Daarbij werd rekening gehouden met het verloop van de marktaandelen en de winstmarges. Dergelijke screening werd ook de afgelopen jaren al gedaan.

Bouwsector

Vooral bij de materialen voor de bouwsector blijkt er een verhoogd risico op te weinig concurrentie te bestaan. Het gaat met name om de productie van kalk, gips, cement en bakstenen. "De meeste van deze sectoren worden gekenmerkt door een hoge concentratie, een beperkt aantal ondernemingen, een hoge stabiliteit en een lage importpenetratiegraad", staat in het rapport van het Prijzenobservatorium.



Bovendien vertoonden deze bedrijven (productie van kalk en gips, vezelcement en bakstenen) ook de voorbije jaren al een verhoogd risico op een gebrek aan concurrentie: bij de vorige screenings kwamen ze telkens in de top 30 voor.



Een andere industriële sector met een verhoogd risico is die van de productie van diepgevroren aardappelbereidingen. België kent daar een aantal wereldspelers.

Telecom

Binnen de dienstensector maakte telecom in 2017 nog deel uit van een diepgaand onderzoek door het Prijzenobservatorium, omdat die sector had bijgedragen tot hogere inflatie in België in vergelijking met de buurlanden.



Uit dat onderzoek blijkt vooral dat er bij het "triple play"-aanbod (de abonnementen die internet, televisie en telefonie combineren) een beperkte prijsconcurrentie is. "De leveranciers lijken hier voorrang te geven aan de kwaliteit ten opzichte van de prijs", staat in het rapport. Op de markt van mobiele telefonie is er dan weer meer prijsconcurrentie.



Tot slot komen tien van de vijftig dienstensectoren met het hoogste risico op een minder efficiënte marktwerking, uit de verhuur- en leaseactiviteiten. Ook de voorbije jaren scoorden deze bedrijven al relatief slecht.

Verder onderzoek naar sectoren die risico vormen

Het screeningrapport dient als basis voor eventuele verdere stappen. “Elk jaar schuiven we een aantal prioriteiten naar voren. Omdat we dit jaar met een regering in lopende zaken zitten, verwachten we minder opdrachten te krijgen en zullen we dus waarschijnlijk voor enkele sectoren die een hardnekkig risico vormen, verder onderzoek voeren”, zegt Peter Van Herreweghe van het Prijzenobservatorium. Om welke sectoren het precies gaat, kon hij nog niet kwijt. Op vraag van minister van Economie Kris Peeters voert het Prijzenobservatorium momenteel een onderzoek naar de markt van elektronische betaalinstrumenten.

Ook de Mededingingsautoriteit kan inspiratie halen uit het marktwerkingsrapport van het Prijzenobservatorium, net als de politiek verantwoordelijken. “Voor de telecommarkt bijvoorbeeld, heeft de minister het initiatief genomen om een overstap naar een andere operator te vergemakkelijken, met easy switch”, illustreert Van Herreweghe.