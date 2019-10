‘Rijkdomindex’ geeft iedereen op aarde een ‘rijkdomnummer’, van -2 tot 11: check hier jouw score avh

18 oktober 2019

12u44

Bron: Bloomberg Businessweek 9 Economie De rijkdom op aarde is extreem ongelijk verdeeld. Dat blijkt uit een index van het zakenweekblad Bloomberg Businessweek. Het blad geeft met de ‘global wealth ranking’ iedereen een ‘rijkdomnummer’ en rangschikt zo het vermogen van iedereen op aarde. De allerarmsten krijgen een score van -2, de allerrijksten 11, maar die eer is voor amper twee personen weggelegd.

Bekijk hieronder de verschillende scores en check onder welk nummer jij valt. De index is samengesteld in Amerikaanse dollar (1 dollar = 0,9 euro).

Bloomberg Businessweek nuanceert de index enigszins: “Wie tot categorie 3 behoort, kan wellicht ook een nieuwe auto kopen, maar eigenlijk moet je een 4 zijn om je er echt een te kunnen permitteren”. Het zakenblad benadrukt ook dat het om geschatte cijfers gaan. Zo gebruikt het blad zowel cijfers van de Bloomberg miljardairsindex als cijfers van het Global Wealth Report van Credit Suisse.

Coucke, Hazard en Stromae

De index legt nogmaals een erg pijnlijke waarheid bloot: de rijkdom op aarde is extreem ongelijk verdeeld. De allerarmsten zijn met 1,5 miljard, de allerrijksten slechts met twee. Enkel Jeff Bezos (110 miljard dollar, ofwel ±99 miljard euro) en Bill Gates (105 miljard dollar, ofwel 94 miljard euro) ronden de kaap van de 100 miljard dollar.

Ook categorie 10 is erg dun bezaaid: slechts 150 mensen op aarde bezitten 10 miljard dollar of meer. Topondernemers als Tesla-baas Elon Musk of Chelsea-eigenaar Roman Abramovic hebben een 10-score. Ook de Belgische zakenman Alexandre Van Damme behoort tot die categorie.

Wie een score van 9 wil behalen, moet minstens 1 miljard dollar bezitten. Bij ons zijn vooral ondernemers Marc Coucke en Roland Duchâtelet de bekendste eigenaars van een 9-score.

Wie minstens 100 miljoen bezit, behoort samen met ongeveer 49.000 anderen tot categorie 8. Topvoetballers als Eden Hazard (±100 miljoen dollar, ofwel ±90 miljoen euro ), Cristiano Ronaldo (±450 miljoen dollar, ofwel ±400 miljoen euro) en Lionel Messi (±400 miljoen dollar, ofwel 360 miljoen euro) behoren allemaal tot deze categorie.

Categorie 7 is wat groter: zo’n 1,7 miljoen mensen bezitten 10 miljoen dollar of meer. Bij ons zijn vooral Stromae (±11 miljoen euro), Geert Hoste (±13 miljoen euro) en Kevin De Bruyne (±27 miljoen euro) de bekendste mensen met een 7-score.

Ongeveer 40 miljoen mensen hebben een vermogen van 1 miljoen dollar of meer en behoren tot categorie 6. De bekendste Vlamingen in categorie 6 zijn Koen Wauters (±3,5 miljoen euro) en Helmut Lotti (±8 miljoen euro).

De gemiddelde Belg behoort tot categorie 5 met een vermogen van minstens 100.000 dollar. Het gemiddeld vermogen van de Belg bedraagt 118.000 euro. Dat blijkt uit een berekening van ING.

Extreem ongelijk

De allerarmsten, categorie -2 tot 2, zijn met maar liefst 1,5 miljard. Zij moeten het stellen met een vermogen van niet meer dan 1.000 dollar: een schril contrast met allerrijksten op aarde. Oxfam berekende eerder al dat het gezamenlijke vermogen de 26 rijksten evenveel bedraagt als het vermogen van de armste helft van de wereldbevolking.