"Resultaten Brussels Airlines lijden onder concurrentie lowcost"

15 maart 2018

16u35

Bron: Belga 0 Economie De concurrentie van lagekostenmaatschappijen ligt aan de basis van de tegenvallende prestaties van Brussels Airlines op het Europese netwerk. Dat heeft Lufthansa-topman Carsten Spohr gezegd bij de presentatie van de jaarcijfers van Lufthansa, de moedermaatschappij van Brussels Airlines. Spohr verzekerde dat de integratie van de Belgische maatschappij in de Eurowings-groep dit jaar voortgezet zal worden, om via synergieën de kosten omlaag te krijgen.

Voor Spohr is Brussels Airlines een "erg interessante" troef wegens zijn Afrikaanse netwerk, met dank aan de "unieke ervaring" die de Belgen hebben op dat gebied. Het zal de hele Duitse luchtvaartgroep ten goede komen, aldus de topman. Hij toonde zich ook verheugd over het feit dat Brussels Airlines marktleider is op haar thuismarkt.

Minder positief was de Duitser over de resultaten op het Europese netwerk. Het was al bekend dat die activiteit van Brussels Airlines niet winstgevend is. De kosten moeten omlaag, herhaalde Spohr. "Brussels Airlines boekt verlies op het korteafstandensegment in Brussel omdat het moet opboksen tegen een te grote concurrentie van de lagekostenmaatschappijen", stelde hij.

Financieel directeur Ulrik Svensson stelde dan weer vast dat de financiële resultaten van Brussels Airlines niet zo goed zijn als die van de rest van de Lufthansa-groep. "Dankzij synergieën in de Eurowings-groep zal de ebitda (winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen, red.) van Brussels Airlines geleidelijk aan toenemen, maar dat zal tijd kosten", waarschuwde hij.

Spohr herhaalde dat het merk Brussels Airlines zal blijven bestaan voor de langeafstandsvluchten, in het bijzonder naar Afrika. Hij ging echter niet in op Europa. Sowieso wordt daar geen verandering in verwacht voor 2019.