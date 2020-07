“Registratieplicht in horeca is voorlopig nog niet wettelijk” SVM

23 juli 2020

10u49

Bron: Belga 0 Economie Een registratieplicht invoeren in de horeca wordt moeilijk. Dat heeft Denis Ducarme (MR), de federale minister van Middenstand en KMO's, gezegd bij aanvang van de Nationale Veiligheidsraad. Die moet beslissen of er strengere maatregelen genomen worden in de strijd tegen de coronapandemie, nu een tweede golf van besmetting aan kracht lijkt te winnen. "Voor een dergelijke registratieplicht is voorlopig geen wettelijke basis.”



"De Veiligheidsraad zal vandaag bespreken welke maatregelen we moeten nemen om de bevolking te herinneren aan de waakzaamheid en voorzichtigheid die we aan de dag moeten leggen", zegt minister Ducarme. "We zien duidelijk dat een aantal mensen niet begrepen heeft dat we de maatregelen nauwgezet moeten opvolgen als we een tweede golf met de bijbehorende overlijdens willen vermijden. Er komt dus waarschijnlijk een strengere mondmaskerplicht, maar we moeten er ook over blijven waken dat onze economische spelers in deze moeilijke omstandigheden aan de slag kunnen blijven."

Verschillende stemmen opperen om een registratie van de horecabezoekers verplicht te maken, maar dat ziet Ducarme voorlopig niet zitten. "Daar is vandaag geen wettelijke basis voor. We moeten bouwen op het advies dat we van de Gegevensbeschermingsautoriteit gekregen hebben. Een dergelijke registratieplicht nu invoeren zou een stap op een illegale weg zijn, en dat zou snel verbroken kunnen worden door de Raad van State. Als we in die richting willen gaan, zal dat in overleg met de sector moeten gebeuren en zal er een wettelijke basis moeten zijn die er vandaag nog niet is.”

Ook op de vraag of de horeca eventueel vroeger moet sluiten, antwoordde Ducarme afwijzend. "Onze handelaars moeten aan de slag kunnen blijven, ze hebben grote offers gebracht door maanden te sluiten en nu onder zeer strenge voorwaarden te openen. De maatregelen voor de volksgezondheid zullen waarschijnlijk verstrengd moeten worden, maar de horeca moet de mogelijkheid krijgen aan de slag te blijven.”

