"Regering weigert resultaten van begrotingscontrole toe te lichten. Dit is een nieuw dieptepunt" SVM

26 maart 2018

17u26

Bron: Belga 0 Economie Eric Van Rompuy (CD&V) is ontstemd dat de regering weigert om de resultaten van de begrotingscontrole aanstaande woensdag toe te lichten in de commissie Financiën en Begroting van de Kamer. "Een nieuw dieptepunt", vindt de commissievoorzitter.

Nadat de regering het voorbije weekeinde een akkoord bereikt had over de begrotingscontrole had Van Rompuy contact opgenomen met de ministers van Begroting en Financiën. Bedoeling was om de resultaten toe te laten lichten in de commissie. De commissievoorzitter kreeg echter nul op het rekest. Hij kreeg naar eigen zeggen te horen dat nog niet alle documenten klaar zijn en er vrijdag nog een ministerraad plaatsvindt.

"Dan moeten ze ook geen persconferentie geven", foetert Van Rompuy. "Dit is een nieuw dieptepunt. De regering is zelfs niet bereid om voor de begrotingscontrole tekst en uitleg te geven in het parlement. En dat terwijl het al gepresenteerd werd aan het publiek."

De federale regering bereikte het voorbije weekeinde een akkoord over de begrotingscontrole. Ze besloot voor 1,271 miljard euro ingrepen door te voeren. De regering blijft voor dit jaar mikken op een structureel begrotingstekort van 0,68 procent van het bbp.