"Wereldwijde IT-uitgaven naar 3,7 biljoen in 2018"

12u16

Bron: ANP-BuzzT 0 AP Jonge Zuid-Koreanen bekijken een Samsung Electronics Galaxy S8 Plus-smartphone in een winkel in hoofdstad Seoel. Economie De wereldwijde uitgaven aan IT-producten zullen tegen het einde van dit jaar naar verwachting uitkomen op 3,7 biljoen (3. 700.000.000.000 ) dollar. Dat zou een stijging zijn met 4,5 procent in vergelijking met vorig jaar, aldus marktonderzoeker Gartner.

Met name zal meer worden geïnvesteerd in zaken als blockchain-technologie, Internet of Things en kunstmatige intelligentie. Maar ook bij bedrijfssoftware en hardware zoals smartphones verwacht Gartner hogere investeringen. De verkoop van pc's blijft dit jaar naar verwachting vrijwel gelijk.

Gartner stelt wel dat er onzekerheden zijn rond de voorspelling voor 2018, waaronder de brexit, valutaschommelingen en politieke ontwikkelingen.