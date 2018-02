"Voorstel om erfenissen tot 250.000 euro onbelastbaar te maken is onbetaalbaar" ep

14 februari 2018

17u35

Bron: belga 0 Economie Het sp.a-voorstel om iedereen 250.000 onbelast te laten erven is onbetaalbaar. Dat is vandaag te horen bij de regeringspartijen. Die zitten zelf in de laatste rechte lijn naar een nieuw stelsel van erfbelasting, dat mogelijk volgende week wordt afgeklopt.

Sp.a wil het hele systeem omgooien. Kern van het voorstel is dat iedereen tijdens zijn leven 250.000 euro uit erfenissen of schenkingen mag ontvangen zonder daarop belastingen te moeten betalen. Wie boven dat bedrag van 250.000 gaat, wordt progressief belast. De partij rekent op terugverdieneffecten door achterpoortjes te sluiten en denkt dat er minder zal worden ontweken als er lagere tarieven worden opgelegd.

Regeringspartijen CD&V en N-VA geloven er niet in. "Die vrijstelling van 250.000 euro zal heel grote financiële consequenties hebben", zegt Katrien Schryvers van CD&V. "Wij staan open voor alles, maar hier kan het budgettaire plaatje onmogelijk kloppen." Vlaanderen haalt immers zo'n 1,3 miljard euro inkomsten uit de erfbelasting. Daarvan mag 117 miljoen worden besteed aan een verlaging.

Afschaffing erfbelasting

"Over dit voorstel is totaal niet nagedacht", maakt Jos Lantmeeters van N-VA zich sterk. "Iedereen krijgt 250.000 euro belastingvrij, of dat nu in rechte lijn is of niet. Iemand met drie kinderen en een echtgenote zou dus 1 miljoen euro onbelast kunnen nalaten, dat betekent een de facto afschaffing van de erfbelasting."

Van terugverdieneffecten zal volgens hem geen sprake zijn. "Wie meer dan een miljoen heeft, schuift makkelijk met zijn vermogen."

Op 23 februari beslist de regering naar verwachting over een nieuw belastingstelsel. Elke partij heeft haar verlanglijstje. N-VA, Open Vld en CD&V lijken het erover eens dat het hoogste tarief van 65 procent, voor wie bijvoorbeeld erft van een ver familielid, omlaag moet. Daarnaast willen zowel N-VA als Open Vld een verzachting van het leed voor de langstlevende partner. CD&V wil ook graag een verlaging van de belastingen in rechte lijn en meer flexibiliteit.