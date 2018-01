"Poetin wil eigen digitale munt om internationale sancties te omzeilen" IVI

Bron: Business Insider, Financial Times 6 AP Economie De Russische president Vladimir Poetin zou van plan zijn om een eigen cryptomunt te lanceren. Met de "cryptoroebel" wil hij de internationale sancties tegen zijn land omzeilen. Dat schrijft de Financial Times.

Zowel de Verenigde Staten als de Europese Unie hebben internationale bezittingen van Russen bevroren. Bepaalde producten en diensten uit Rusland worden bovendien ook geboycot. De "cryptoroebel" zou het moeten mogelijk maken dat bedrijven en de overheid in Rusland opnieuw kunnen handeldrijven met om het even welk land in de wereld en dat zonder medeweten van de internationale autoriteiten.

"Gevoelige activiteiten"

Poetin heeft afgelopen zomer Vitalik Buterin ontmoet. Buterin is het brein achter Ethereum, een cryptomunt die lijkt op de Bitcoin. De Russische president zou na de meeting de opdracht hebben gegeven om een eigen digitale munt te ontwikkelen die gebaseerd is op de blockchaintechnologie. Daarbij worden namelijk transactie vastgelegd zonder tussenkomst van een centrale autoriteit. Volgens bronnen zou Sergej Glazev, een van Poetins economische adviseurs, tegen de Russische regering gezegd hebben dat "deze technologie geschikt is om toe te passen op de gevoelige activiteiten van de Russische staat".

Detecteren

De details van de "cryptoroebel" zijn nog niet bekend. Zo is het niet duidelijk of de technologie wel degelijk in staat zou zijn om te voorkomen dat Europese en Amerikaanse autoriteiten de geldstromen kunnen detecteren. Rusland is alvast niet het enige land dat een eigen digitale munt aan het ontwikkelen is. Ook onder andere Venezuela en Estland zijn ermee bezig.