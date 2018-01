"Jobs zijn er, de uitdaging wordt om ze in te vullen" ep

12u31

Bron: Belga 0 Photo News Economie Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) is optimistisch over de economische groei en de toename van de werkgelegenheid in ons land. Bedrijven krijgen het wel steeds moeilijker om geschikt personeel te vinden.

Uit de halfjaarlijkse enquête van het VBO blijkt dat het bedrijfsleven optimistisch is over de economische vooruitzichten. De helft van de sectoren verwacht de komende maanden een toename van de economische activiteit. Veertig procent van de sectoren, waaronder de bouw en de industrie, denken mensen te zullen aanwerven.

Er is zelfs vrees voor krapte op de arbeidsmarkt. Bedrijven klagen er nu al over dat ze moeite hebben om voor bepaalde profielen mensen te vinden. Die krapte zou wel eens kunnen veralgemenen en de verdere groei afremmen, vreest het VBO. "De jobs zijn er, de uitdaging wordt om ze in te vullen", zegt gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans.

Andere uitdaging volgens het VBO is het ontwarren van de mobiliteitsknopen in Antwerpen en Brussel. Tenslotte zijn er eind dit jaar ook de onderhandelingen met de vakbonden over een nieuw akkoord over loon- en arbeidsvoorwaarden (IPA) voor 2019 en 2020. Het VBO hoopt dat de vakbonden geen buitensporige looneisen op tafel leggen. "We mogen niet ontsporen, anders zijn alle inspanningen die we gedaan hebben om competitiever te worden voor niets geweest. De nieuwe loonnormwet helpt ons, maar je moet ook nog tot een akkoord kunnen komen."