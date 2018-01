"België verliest nog steeds de investeringsstrijd met Nederland" sam

21u20

Het datacentrum van Google in Saint-Ghislain.

Ondanks de grote stappen die zijn gezet door de regering om ons land aantrekkelijk te maken voor investeerders, blijven we de strijd met de Nederlanders verliezen. Dat zegt Marcel Claes, topman van AmCham, de Amerikaanse kamer van koophandel in België. "De laatste grote nieuwe Amerikaanse investering in ons land dateert van tien jaar geleden", aldus Claes.

Vennootschapsbelasting

De regering nam met de verlaging van de vennootschapsbelasting een belangrijke stap om ons land opnieuw aantrekkelijk te maken, erkent men bij AmCham. "Maar intussen zitten de anderen ook niet stil. De VS zelf, maar ook bijvoorbeeld Nederland en Groot-Brittannië verlaagden de vennootschapsbelasting nog verder", aldus Claes op een nieuwjaarsevenement van de kamer van koophandel. "Onze volgende regeringen zullen nog verdere stappen moeten zetten in die vennootschapsbelasting".

Loonkost

Ook wat de loonkost betreft, blijft ons land ondanks de inspanningen van de regering om competitiever te zijn achterop hinken in vergelijking met de Nederlanders. "Dat geldt ook voor de flexibiliteit van de arbeidsmarkt, het aantrekken van talent of onze werkzaamheidsgraad. Daar zijn nog grote stappen te zetten", merkt Claes op. "Amerikaanse bedrijven ondervinden grote moeilijkheden om de juiste mensen te vinden".

Nieuwe investeringen

Dat maakt dat België nog steeds ruimschoots verliest van de Nederlanders als het aankomst op het aantrekken van nieuwe investeringen. "Bedrijven die hier al gevestigd zijn, investeren natuurlijk nog steeds. Denk maar aan de miljardeninvestering van Exxon. Maar de laatste grote nieuwe investering - het datacenter van Google in Bergen - dateert al van tien jaar geleden".