“Prikklok-arrest katapulteert werkgevers terug naar middeleeuwen van arbeidsmarkt” jv kv

08 juli 2020

07u19

Bron: Belga, eigen berichtgeving 18 Economie Werknemers moeten hun overuren niet zomaar zelf kunnen aantonen, blijkt uit een arrest van het Brussels arbeidshof. Als een werkgever geen tijdsregistratiesysteem heeft, riskeert hij een claim voor achterstallige overuren. P rofessor arbeidseconomie Stijn Baert kan zich niet vinden in die redenering. Ook werkgeversfederatie VBO en ondernemersorganisatie Unizo reageren “vol onbegrip” op het arrest.

Als een werkgever geen tijdsregistratiesysteem heeft, riskeert hij een claim voor achterstallige overuren. Het arbeidshof oordeelde dat een ontslagen werkneemster recht had op overuren, ook al kon ze die niet bewijzen. De werkgever moet een objectief en betrouwbaar tijdsregistratiesysteem opzetten, aldus het hof. Volgens de rechtbank, daarin ook gesteund door Europese regelgeving, is het bij betwistingen aan de werkgever om te bewijzen dat er géén overuren werden gepresteerd.

“Ongelooflijk”, reageert professor arbeidseconomie Stijn Baert. “Werkgevers worden door de coronacrisis verleid tot meer telewerk en dus tot meer vertrouwen in hun medewerkers. Dit arrest dreigt hen terug te katapulteren naar de middeleeuwen van de arbeidsmarkt.”

Ouderwets

In een reactie zegt het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), de grootste werkgeverskoepel in België, dat een prikklok niet meer van deze tijd is. “Dan zit je in en oude logica van ‘command and control’. Vandaag is het vanuit hr-oogpunt belangrijker in te zetten op vertrouwen”, zegt VBO-directeur-generaal Monica De Jonghe. “Je ziet een evolutie in human resources, waarbij men evolueert van een tijdsverbintenis naar een resultaatsverbintenis”, legt De Jonghe uit. Ze wijst er ook op dat een strikte tijdsregistratie moeilijk gaat bij telewerk.

Het VBO adviseert bedrijven daarom om duidelijke afspraken te maken in plaats van een tijdsregistratiesysteem. “Er moet voldoende alertheid zijn bij de bedrijven dat er een risico bestaat. Je moet afspraken kunnen aantonen”, aldus De Jonghe.

Willen we écht een werkvloer waar wederzijds vertrouwen en een sfeer van geven en nemen worden ingeruild voor een rigide registratie- en controlesysteem? Danny Van Assche, Unizo

Onredelijk

“Compleet onredelijk en onwerkbaar”, reageert Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo. “En ook in het nadeel van de werknemers, die zelf vragende partij zijn voor meer soepelheid op vlak van uurroosters, om werk en privé beter op elkaar af te stemmen. Willen we écht een werkvloer waar wederzijds vertrouwen en een sfeer van geven en nemen worden ingeruild voor een rigide registratie- en controlesysteem? Een werkvloer waar elke minuut, langs weerszijden, op een apothekersweegschaal wordt gewogen?...”



Als het mogelijke doemscenario door dit arrest werkelijkheid wordt, zullen veel werkgevers - uit noodzaak, om zich te beschermen - (opnieuw) meer controlerend optreden ten aanzien van hun personeel, waarbij het meer welwillende houding ten aanzien van telewerk snel zal verdampen, besluit Unizo.