“Politiek momentum voor internationaal akkoord over belasting op digitale bedrijven” SVM

21 januari 2020

17u19

Bron: Belga 0 Economie Het akkoord dat de Franse en Amerikaanse presidenten Emmanuel Macron en Donald Trump bereikt hebben om elkaar voorlopig geen unilaterale heffingen op te leggen, biedt een "politiek momentum" om een internationaal akkoord over een belasting op digitale bedrijven tegen het einde van het jaar mogelijk maken. Dat hebben verschillende Europese ministers van Financiën gezegd tijdens hun maandelijkse bijeenkomst in Brussel.

Macron en Trump hielden gisteren telefonisch overleg en kwamen overeen om "elke vorm van escalatie" over de Franse 'digitaks' te vermijden. Frankrijk voerde die belasting op de activiteiten van grote digitale spelers als Google, Amazon, Apple en Netflix vorig jaar in, maar stootte meteen op verzet van de Verenigde Staten. Die zeggen dat vooral Amerikaanse bedrijven de dupe zijn van zo'n unilaterale heffing. Als Frankrijk de belasting effectief gaat innen, zal Amerika de Fransen nieuwe importheffingen opleggen. En die zouden kunnen oplopen tot 100%.

Maar het 'staakt-het-vuren' van Macron en Trump lijkt zo'n nieuwe handelsoorlog nu te vermijden. Meer zelfs: er is volgens de EU een "politiek momentum" ontstaan om de onderhandelingen over de invoering van een digitaks op mondiale schaal tot een goed einde te brengen. 135 landen kregen van de G20 de opdracht om voor het einde van 2020 zo'n belasting uit te werken. Die onderhandelingen gebeuren op het niveau van de OESO.

“Onderhandelingen worden zeer moeilijk”

"Er is nu een cruciaal moment aangebroken voor een hervorming van de vennootschapsbelasting op internationaal niveau", zei vicevoorzitter van de Europese Commissie Valdis Dombrovskis. Belastingstelsels zijn niet aangepast aan de recente groei van digitale bedrijven, luidt de analyse. "We moeten ondernemingen ook kunnen belasten als ze ergens niet fysiek aanwezig zijn, maar op die plaats wel economisch actief zijn", aldus Dombrovskis.

Het is duidelijk dat de VS en Frankrijk de sleutel voor een internationaal akkoord in handen hebben. Morgen zit de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire in de marge van het World Economic Forum in het Zwitserse Davos samen met zijn Amerikaanse evenknie Steven Mnuchin. De onderhandelingen die de komende maanden gevoerd zullen worden, kondigen zich als "zeer moeilijk" aan. Toch zouden volgende week al de grote lijnen van het uiteindelijke akkoord duidelijk moeten worden, benadrukten de Europese ministers.

“Belasting is sowieso dwingend”

Het water tussen Europa en Amerika lijkt nog zeer diep. In december stelde Washington voor om de mondiale digitaks optioneel te maken en bedrijven de keuze te laten of ze zich eraan willen onderwerpen. Voor de EU is dat uitgesloten. "Een belasting is per definitie dwingend", zei Dombrovskis.

Hij herhaalde dat bij gebrek aan een internationaal akkoord de Commissie haar voorstel voor een Europese digitaks zou proberen doordrukken, om te vermijden dat elke lidstaat zijn eigen heffing gaat uitwerken. Tarieven worden sowieso nationaal bepaald, maar over de andere kenmerken (hoe wordt de belasting berekend?, wat gebeurt er met de opbrengst?...) moeten afspraken gemaakt worden. "Anders wordt de integriteit van de eengemaakte markt negatief beïnvloed", aldus Dombrovskis.

“Trump zal hen niet zomaar hun gang laten gaan”

Daarenboven dreigde Mnuchin er vandaag mee dat individuele landen die een digitaks invoeren zich aan Amerikaanse heffingen mogen verwachten. Het Verenigd Koninkrijk en Italië hebben plannen in die richting, maar Trump zal hen dus niet zomaar hun gang laten gaan, zei Mnuchin in een interview met de ‘Wall Street Journal’.

In Davos had Commissievoorzitter Ursula von der Leyen al een ontmoeting met Trump. Het was de eerste keer dat ze elkaar zagen en ze spraken af elkaar binnenkort in Washington te ontmoeten om dieper in te gaan op "de gemeenschappelijk trans-Atlantische agenda". Handel is een van de thema's die dan uitgebreid aan bod zullen komen. Trump zei "een goed handelsakkoord" met de EU te willen onderhandelen.