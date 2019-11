“Onrechtstreekse discriminatie mogelijk bij BNP Paribas Fortis” TT

Omwille van de wet tegen witwassen weigert BNP Paribas Fortis diensten aan een deel van de bevolking, zo schrijft Le Soir zaterdag. Het gaat in hoofdzaak om mensen van Marokkaanse of Congolese komaf. Volgens gelijkekansencentrum Unia krant is er sprake van een risico op onrechtstreekse discriminatie.

De directie van de bank verstuurde een maand geleden aan alle agentschappen een document. Daarin vraagt ze onder meer om geen klanten meer te aanvaarden die een zichtrekening willen openen, maar geen voornaam of geboortedatum op hun identiteitskaart hebben staan.

Die maatregel treft in het bijzonder bepaalde delen van de bevolking. Zo zijn er de mensen die in de jaren 70 en 80 geboren werden in Congo en een westerse voornaam kregen. Tijdens de 'zairisatie' onder Mobutu werden die westerse namen verboden. De betrokken mensen kregen later een 'x' bij de voornaam wanneer ze een Belgische identiteitskaart kregen.

Volgens BNP Paribas Fortis is de maatregel nodig omwille van de verplichtingen die de wet tegen witwassen oplegt. Maar ze is de enige grootbank die in deze gevallen systematisch een rekening weigert., klinkt het. De bank gaf geen verdere commentaar aan de krant.

Volgens het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia is er sprake van een "risico op indirecte discriminatie door de bank omdat de regel maar een deel van de bevolking treft".