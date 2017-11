"Ongerustheid bij personeel De Lijn is groot" SVM

16u43

Bron: Belga 5 Vertommen Economie De plannen van openbaarvervoermaatschappij De Lijn om een herstructurering door te voeren, zorgen voor heel wat ongerustheid bij het personeel. Dat viel na afloop van een ondernemingsraad te horen bij de socialistische vakbond ACOD. Op drie jaar tijd zouden 286 management- en bediendefuncties via natuurlijke afvloeiingen moeten verdwijnen. De vakbond zal de plannen nu grondig bestuderen.

Van 1.780 naar 1.494 werknemers in drie jaar, dat is het plan dat op tafel ligt. Maar er komen geen ontslagen: de herschikking wordt opgevangen met (brug)pensioen, spontane vertrekkers zullen niet vervangen worden en tijdelijke contracten zullen niet verlengd worden. Ook zouden verschillende functies van de provinciale zetels verhuizen naar de hoofdzetel in Mechelen. Chauffeurs en technici zijn niet betrokken bij de operatie. "Op de ondernemingsraad van vandaag is er meer toelichting gegeven, een concrete beslissing is er niet genomen", zegt Tom Van de Vreken, de woordvoerder van De Lijn.

"We hebben een document van 106 pagina's gekregen. We hebben nog niet alles kunnen doornemen, dus het is nog te vroeg om conclusies te trekken", klinkt het dan weer bij Rita Coeck van ACOD. "Maar het gaat wel om een heel ingrijpend plan. Er is dus heel veel ongerustheid bij het personeel." Zo vragen de medewerkers zich af of de natuurlijke afvloeiingen wel volstaan om de herschikking door te voeren. Ook het feit dat heel wat personeelsleden in een andere cluster of op een andere locatie zouden moeten werken, zorgt voor ongerustheid.

"Tijd voor nemen"

"Het sociaal overleg moet nog beginnen. Er zal nog heel veel besproken moeten worden, maar we gaan onze tijd ervoor nemen", aldus nog Coeck. Ze spreekt nog niet over een staking, maar stelt zich wel grote vragen bij de hele operatie. "Het werk zal de komende jaren zeker niet verminderen, het is dus zeer de vraag of dat wel met minder mensen kan."

De vakbonden zullen op de volgende ondernemingsraad -op 21 december- een advies overmaken. De Lijn zal wellicht een beslissing over de reorganisatie nemen op de raad van bestuur van 24 januari.