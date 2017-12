"Onbelast bijverdienen is vergiftigd geschenk", ook Unizo vol onbegrip over nauwelijks gewijzigd Zomerakkoord FT

16u30

Bron: Belga 0 TONY VAN GALEN Ook wie oppaswerkzaamheden doet of andere vormen van kinderopvang kan vanaf 20 februari volgend jaar onbelast een centje bijverdienen. Economie Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) is bijzonder teleurgesteld dat de federale regering amper iets wijzigt aan de maatregel waarmee sommige werknemers 500 euro per maand onbelast kunnen bijverdienen. Ook Unizo reageert vol onbegrip. "Dit is een b lind doorgevoerde maatregel."

De hervorming van het vrijetijdswerk was een belangrijke beslissing uit het Zomerakkoord. De regering-Michel legde vast dat werknemers die minimum vier vijfde werken, zelfstandigen in hoofdberoep en gepensioneerden in de non-profitsector tot 500 euro onbelast per maand kunnen bijverdienen. Op jaarbasis gaat het om 6.000 euro. Om welke taken het ging, werd vastgelegd in twee lijsten: (burgerdiensten: kinderopvang, bijlessen,...) en verenigingswerk (animator, sportcoach...). Dat systeem wordt nu op één vlak gewijzigd: wie wil werken in een woonzorgcentrum zal aan kwaliteitseisen moeten voldoen.

NSZ meent dat de maatregel leidt tot oneerlijke concurrentie voor ondernemers uit de kinderopvang, de bouw, de tuinbouw, het privéonderwijs en de transportsector. "De federale regering zal ertoe bijdragen dat een pak extra bedrijven in moeilijkheden zullen terechtkomen of zelfs failliet zullen gaan", betreurt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws in een mededeling. Ze spreekt van "een vroeg, maar vooral vergiftigd kerstgeschenk". Het syndicaat zal nu samen met experts bekijken of er stappen ondernomen kunnen worden tegen de maatregel.

Oneerlijke concurrentie

Ook Unizo is teleurgesteld en noemt de aanpassingen aan het systeem van onbelast bijverdienen "miniem". "De regering legt alle adviezen en oprechte bezorgdheden naast zich neer. We hebben heel concreet uitgelegd hoe dit zal leiden tot oneerlijke concurrentie met zelfstandigen en kleine ondernemingen in tal van sectoren", zo laat Johan Bortier, waarnemend gedelegeerd bestuurder van Unizo, in een persmededeling weten.



"De regering onderschat welke oneerlijke concurrentie dit betekent voor schilders, elektriciens, loodgieters, tuinonderhouders, taxichauffeurs, traiteurs, fitnesscentra, IT-consultants, enzovoort", benadrukt Bortier nog. Unizo is wel positief over de hervorming van de vennootschapsbelasting.