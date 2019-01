“Nokia Bell schrapt 107 banen in Antwerpen” TMA

15 januari 2019

14u35

Bron: Belga 0 Economie Nokia Bell heeft op een ondernemingsraad aangekondigd dat er tegen eind dit jaar 107 jobs moeten verdwijnen in Antwerpen. Dat maakt het gemeenschappelijk vakbondsfront bij de toeleverancier van apparatuur voor de telecomsector bekend.

Volgens de bonden kadert de personeelsinkrimping in een strategisch plan dat Nokia heeft bekendgemaakt en waarbij in heel Europa banen verdwijnen. "Digitalisering en kostenbesparing maken de hoofdmoot uit van dit strategisch plan", klinkt het in een persbericht.

Het jobverlies zou niet via een collectief ontslag verlopen. Volgens de bonden wil de directie de ontslagen immers spreiden in de tijd en zo de procedures van de wet-Renault omzeilen. "Wat de verdere impact van dit plan in 2020 gaat zijn, is op dit moment compleet onduidelijk." De bonden willen snel rond de tafel gaan zitten met de directie. Nokia Bell is sinds midden 2017 de nieuwe naam van Alcatel-Lucent, na de overname door Nokia.