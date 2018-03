"Nog lange weg te gaan": voor iedere tien mannen met een job zijn slechts zes vrouwen tewerkgesteld sam

07 maart 2018

23u11

Bron: belga 0 Economie "Vrouwen hebben nog steeds geen gelijke kansen op de arbeidsmarkt", zegt Deborah Greenfield, adjunct-directeur-generaal voor Beleid van de Internationale Arbeidsorganisatie. In de meeste delen van de wereld nemen vrouwen minder deel aan de arbeidsmarkt en lopen ze meer kans op werkloosheid, zo blijkt uit een rapport van de IAO aan de vooravond van Internationale Vrouwendag. "Er is nog een lange weg te gaan", aldus Greenfield.

Volgens het rapport World Employment and Social Outlook: Trends voor Vrouwen 2018 bedraagt de arbeidsmarktdeelname van vrouwen dit jaar 48,5 procent. Dat is 26,5 procent minder dan bij mannen.

Het werkloosheidscijfer voor vrouwen ligt op 6 procent in 2018, ongeveer 0,8 procent hoger dan het cijfer voor mannen. Voor iedere tien mannen met een job zijn slechts zes vrouwen tewerkgesteld.

Verschillen

De rijkdom van landen bepaalt in belangrijke mate de verschillen die het rapport aanstipt. Zo zijn de verschillen in werkloosheid relatief klein in de ontwikkelde landen en ligt het werkloosheidscijfer voor vrouwen zelfs lager dan voor mannen in Oost-Europa en Noord-Amerika.

De arbeidsdeelname van vrouwen bereikt stilaan het cijfer voor mannen in veel ontwikkelde landen. De genderkloof in deze landen bedraagt 15,6 procentpunten in 2018 en is het laagst sinds 1990. Hoewel de genderkloof diep blijft in een aantal landen - vooral in Zuid-Europa - zal ze naar verwachting kleiner worden tegen 2021.

In de Arabische Staten en in Noord-Afrika ligt de werkloosheid van vrouwen twee keer zo hoog dan bij mannen, en belemmeren de sociale normen betaald werk voor vrouwen.

Leidinggevende functies

In 2018 zijn wereldwijd vier keer meer mannen bedrijfsleider en werkgever dan vrouwen. De auteurs zien een dergelijke genderkloof ook in leidinggevende functies. Vrouwen blijven obstakels ervaren wanneer ze een dergelijke positie willen bekleden.