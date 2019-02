"Nederlander flink rijker geworden van euro, Belg armer” jv

Bron: anp/rtr/dw.com 0 Economie Nederlanders zijn rijker geworden dankzij de introductie van de euro, wij Belgen armer. Sinds 1999 heeft elke Nederlandse burger 21.000 euro meer te besteden dan wanneer er nog met de gulden zou worden betaald, zo berekende de Duitse denktank Centre for European Politics (CEP). Terwijl elke Belg 6.370 euro minder kan uitgeven dan 20 jaar geleden, toen we nog met de Belgische frank betaalden.

De onderzoekers namen acht landen in de eurozone onder de loep. Naast Nederland heeft enkel nog Duitsland voordeel kunnen halen uit de euro, aldus de denktank. Nog meer dan Nederland: per kop is elke Duitser 23.000 euro rijker geworden dan in 1999, toen ze de Deutsche Mark als betaalmiddel gebruikten. De twee landen profiteerden van aanhoudend ruim monetair beleid in het eurogebied, wat tot langdurige periodes van groeiende kredietverlening en hogere investeringen leidde.

Ook Griekenland tekent als laatste van de onderzochte landen een lichte vooruitgang op. Een doorsnee-Griek heeft 190 euro meer te besteden dan in 1999. Griekenland was vanwege de financiële crisis eerder genoodzaakt om een noodpakket aan te vragen.

Nog volgens de studie zijn Italianen en Fransen er in de meetperiode dan weer gemiddeld tienduizenden euro’s op achteruitgegaan. Ook wij Belgen eindigen ‘op min’ en moeten per inwoner 6.370 euro inleveren ten opzichte van het Belgische franken-tijdperk. We bekleden daarmee de vijfde plaats op de lijst van de acht onderzochte landen.

In absolute cijfers verliezen we als land alles samen 69 miljard euro in vergelijking met 1999, terwijl Nederland globaal gezien 346 miljard euro rijker geworden is. Duitsland haalde volgens de studie het meeste voordeel uit 20 jaar euro: bijna 1,9 biljoen euro. Aan de andere kant van het spectrum bengelen dan weer Frankrijk en Italië, die respectievelijk bijna 3,6 biljoen en ruim 4,3 biljoen euro in de min duiken ten opzichte van de periode van de Franse frank en de Italiaanse lire.