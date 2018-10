"Nederland zet alles op alles om Alibaba-magazijn af te snoepen van België" sam

15 oktober 2018

18u21

Bron: belga 2 Economie Nederland zet de grote middelen in om het Chinese technologiebedrijf Alibaba te overtuigen zijn Europese magazijn niet in België te bouwen, maar wel in Nederland. Dat meldt De Tijd. De Chinezen werken aan een wereldwijd logistiek netwerk en lieten voor Europa hun oog vallen op Luik.

Premier Charles Michel kondigde afgelopen zomer aan dat Alibaba gekozen had voor België. Dat bevestigde Alibaba's logistieke dochterbedrijf Cainiao deels, maar het leek ook een slag om de arm te houden. "Luik is een van de steden die in overweging worden genomen", klonk het.

Dat het nog geen gelopen race is voor België, zag ook de Nederlandse premier Rutten. Hij wil Alibaba overtuigen om voor zijn land te kiezen, meldt de Nederlandse krant Financieele Dagblad. Hij heeft zich in hoogsteigen persoon in de strijd gegooid.

In augustus ontving Rutten op zijn kantoor een grote delegatie van Alibaba: topman en -oprichter Jack Ma, de directeur voor wereldwijde handel Angel Zhao en de directeur Europa Terry von Bibra. Dat de premier CEO's van buitenlandse bedrijven ontvangt, is hoogst uitzonderlijk.