"Mogelijk 20.000 banen op de tocht bij Siemens" kg

23 augustus 2018

13u59

Bron: Belga 2 Economie Bij het Duitse industrie- en technologieconcern Siemens dreigen mogelijk 20.000 banen overbodig te worden, in het kader van de nieuwe strategie van Siemens-topman Joe Kaeser. De topman zei dat begin augustus in individuele gesprekken met meerdere investeerders, zo bericht het Duitse maandblad Manager-Magazin vrijdag. Een woordvoerder wou de cijfers niet bevestigen aan het financieel nieuwsagentschap Bloomberg.

Volgens het maandblad gaat het niet om om banen in de fabrieken. Functies in hoofdkwartieren in personeels-, financiële of juridische afdelingen kunnen wel getroffen zijn.



Zo'n inkrimping zou betekenen dat ongeveer 5 procent van het personeelsbestand van het bedrijf verdwijnt. In totaal telt Siemens 380.000 medewerkers, aldus Bloomberg.

Efficiëntie

Kaeser wil de efficiëntie in belangrijke administratieve rollen opvoeren met 20 procent. Daarnaast wil hij 10 tot 20 procent besparen bij interne diensten voor IT en andere. Met die besparingen zou de marge met 2 procentpunt toenemen, in lijn met het doel van de nieuwe strategie 'Vision 2020+', aldus het maandblad nog.



De strategie is bedoeld om de structuur van Siemens te vereenvoudigen.