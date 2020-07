“Moederbedrijf Mercedes-Benz gaat tot 20.000 banen schrappen” KVE

17 juli 2020

15u39

Bron: ANP 2 Economie Daimler, het moederbedrijf van Mercedes-Benz, wil de komende jaren waarschijnlijk tot 20.000 banen schrappen. Dat meldt het Duitse persbureau DPA op basis van ingewijden. Daimler had onlangs zelf al aangegeven dat er wegens de coronacrisis mogelijk meer banen moeten verdwijnen dan een eerder aangekondigde schatting van 10.000 tot 15.000 arbeidsplaatsen.

De Duitse auto-industrie is hard getroffen door de crisis. De virusuitbraak zorgde er zelfs voor dat de productie een tijdje stil kwam te liggen. Daimler heeft het afgelopen kwartaal dan ook een flink verlies in de boeken gezet, raakte donderdag al bekend op basis van voorlopige kwartaalcijfers. Daarom moet er sowieso verder in de kosten worden gesneden.

Eind vorig jaar had het autoconcern wereldwijd nog bijna 300.000 mensen in dienst. Hoeveel medewerkers er precies uit moeten, is nog niet besloten. Een woordvoerder van de ondernemingsraad van het bedrijf zei vrijdag dat er nog onderhandelingen met Daimler gaande zijn. Het concern komt volgende week met definitieve kwartaalcijfers naar buiten. Mogelijk laat het bedrijf dan ook weten welke personele ingrepen er de komende tijd te verwachten zijn.