"Miljoenen banen op het spel in Europese auto-industrie"

20 maart 2020

17u22

Bron: belga 6 Economie De impact van het coronavirus op de maatschappij en de wereldeconomie is zonder voorgaande en zal ook zware gevolgen hebben voor de auto-industrie. Dat zegt de koepel van Europese autobouwers ACEA.

"Alle autoproductie is stilgevallen en het retailnetwerk gesloten. De jobs van zowat 14 miljoen Europeanen in de sector staan op het spel. We roepen op tot sterke en gecoördineerde actie op nationaal en Europees vlak voor onmiddellijke liquiditeitsondersteuning voor de autobouwers, hun toeleveranciers en concessiehouders", zegt ACEA-directeur Eric-Mark Huitema.

Huitema wil dringend rond de tafel zitten met de Europese Commissie. "En dat om twee dingen te bespreken. Ten eerste de concrete maatregelen om onomkeerbare en fundamentele schade aan de sector te vermijden, zoals permanent verlies van banen, capaciteit, innovatie en onderzoek. Ten tweede zou Europa voorbereidingen moeten treffen voor het stimuleren van een herstel van onze sector, die een belangrijke bijdrage zal bieden voor een versneld herstel van de Europese economie in haar geheel", aldus Huitema.

Directe en indirecte tewerkstelling

Volgens ACEA is het in de huidige crisis ook belangrijk om de productie en toelevering van onderdelen te verzekeren, alsook de netwerken voor garagediensten. "Dit is niet enkel essentieel voor het onderhoud van vitale logistiek, maar ook voor het werk van hulpverleningsdiensten zoals ambulance-, brandweer-, politie-, en andere publieke (medische) diensten", klinkt het.

In de Europese autoproductie zijn 2,6 miljoen mensen direct tewerkgesteld. De directe en indirecte tewerkstelling in de Europese autosector is goed voor 13,8 miljoen mensen, zo'n 6,1 procent van alle jobs in Europa.

