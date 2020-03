"Mensen aanmoedigen om te blijven werken zodat economie kan blijven draaien” TMA

22 maart 2020

09u24

Bron: Belga 148 Economie Piet Vanthemsche, een van de co-voorzitters van de Economic Risk Management Group (ERMG) die de regering bijstaat in de aanpak van de coronacrisis, roept de mensen zondag op Radio 1 op om zoveel mogelijk te blijven werken om de economie draaiende te houden. De werkgevers moeten dan ook voldoende voorzorgen nemen zodat mensen die niet kunnen telewerken toch veilig kunnen werken.

"Mensen worden geconfronteerd met een aantal maatregelen die hen moeten beschermen tegen het virus, wat lastig is voor veel mensen. Langs de andere kant willen we mensen ook aanmoedigen om aan het werk te blijven", zegt Vanthemsche, die binnen de taskforce verantwoordelijk is voor de "business continuity".

Voeding in de winkels, medicijnen bij de apotheek, de post die pakjes blijft rondbrengen, energie die geleverd wordt, de gezondheidswerkers die blijven werken ... Dat is erg belangrijk voor de rest van de economie, voor ons dagelijks leven Piet Vanthemsche

Dat kan tegenstrijdig klinken, beseft de ex-voorzitter van de Boerenbond. "Er zijn duidelijke afspraken: wie kan thuiswerken, móet thuiswerken. Waar dat niet kan, moeten er voldoende voorzorgen genomen worden door de werkgever om de werkgevers voldoende te beschermen." De co-voorzitter van de taskforce benadrukt dat een positieve aanmoediging nodig is en dat we mensen dankbaar moeten zijn dat ze blijven werken, zodat onze economie kan blijven draaien.

Tijdelijke werkloosheid

Vanthemsche verwijst dan naar chauffeurs, werknemers in industriële sectoren, in de farma- en voedingssector. "Voeding in de winkels, medicijnen bij de apotheek, de post die pakjes blijft rondbrengen, energie die geleverd wordt, de gezondheidswerkers die blijven werken ... Dat is erg belangrijk voor de rest van de economie, voor ons dagelijks leven", zegt Vanthemsche, die benadrukt dat we op die manier voorkomen dat de bevoorradingsketens wegvallen. Wie ziek is moet uiteraard wel thuis blijven.

Dat betekent niet dat Vanthemsche tegen tijdelijke werkloosheid is. "Er zijn bedrijven die niet meer kunnen werken omdat de vraag wegvalt. Tijdelijke werkloosheid is heel belangrijk om ervoor te zorgen dat mensen hun werk niet verliezen", zegt hij. Een statuut met een tijdelijke uitkering, waarbij men meteen terug aan het werk kan als het probleem zich herstelt, is volgens hem sociaal gezien dan ook een heel belangrijke maatregel.