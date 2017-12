"Megadeal zet Hollywood op zijn kop": Disney koopt 21st Century Fox voor 52 miljard dollar Redactie

13u39

Bron: ANP 0 EPA Economie Walt Disney heeft een miljardendeal gesloten met 21st Century Fox. Het Amerikaanse entertainmentbedrijf neemt voor ruim 52 miljard dollar de studio- en televisieproductietak van het concern van mediamagnaat Rupert Murdoch over.

Geruchten over een akkoord tussen de twee deden al enige tijd de ronde, maar zowel Disney als 21st Century Fox wilde daar nooit echt op reageren. Disney krijgt nu onder meer de controle over de filmstudio's van Fox, waar titels als Avatar en X-men op de plank liggen. Maar ook het Britse Sky, Star India en Amerikaanse kabelzenders als FX en National Geographic komen in handen van Disney.

Ook Fox TV Studio, met titels als The Simpsons en Family Guy, komt in de portefeuille van Disney. Volgens kenners zal de overeenkomst tussen Disney en Fox "Hollywood volledig op zijn kop zetten".

Fox News en Fox Sports worden niet verkocht, wel neemt Disney een miljardenschuld van Fox op zich. De 66-jarige topman van Disney, Bob Iger, blijft aan het roer van het bedrijf staan tot het eind van 2021. Hij heeft inmiddels zijn pensioen bij Disney drie keer uitgesteld. Nu blijft hij aan om de integratie van Fox te overzien.