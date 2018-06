"Meeste virtuele munten zullen verdwijnen" kv

10 juni 2018

04u38

Bron: ANP 0 Economie Negen op de tien virtuele munten zullen in de komende jaren verdwijnen. Dat voorspelt Derek Capo, topman van TokenPay, een dienst die mensen helpt om met digitaal geld te betalen, een soort PayPal voor cryptocurrency. De reden voor de naderende slachting: veel munten hebben te weinig substantie, geen fundament.

Wie die zwakke broeders zijn, wil Capo niet zeggen. "Wie vandaag sterk is, kan morgen zwak zijn, en andersom. De schoonmaak van de markt kost tijd, het kan een paar jaar duren, maar we zien dat het begint. Er is heel veel dat nergens op slaat."

Zeepbel

Capo vergelijkt het met de dotcom-zeepbel. Eind jaren negentig reikten de techbomen tot in de hemel, vage plannen waren genoeg om mensen schatrijk te maken, maar rond de eeuwwisseling ging ineens het ene na het andere bedrijf failliet. Een paar reuzen waren sterk genoeg om dat te overleven, zoals Amazon. In de leegte die achterbleef kregen zij gezelschap van nieuwkomers als Facebook.

Capo is in Nederland met zijn vriend Justin Sunerok, de man achter één van die virtuele munten, de Verge Currency. Die munt heeft een paar roerige maanden achter de rug. Net als bij de bitcoin worden transacties verwerkt door complexe formules op te lossen. De gebruiker die als eerste de oplossing vindt, krijgt een beloning. Delven of minen, heet dat. Een paar mensen ontdekten een zwakke plek en wisten het systeem te bedotten. Zo streken ze ten onrechte de beloningen op.

Volgens Sunerok zijn ongeveer 17 miljoen Verge-munten terechtgekomen bij mensen die dit eigenlijk niet verdienden. Bij de huidige koers komt dat neer op ruim een half miljoen euro. Om herhaling te voorkomen, is de code achter de Verge de afgelopen tijd volledig herschreven.

Betaalkaart

Bovendien willen Capo (TokenPay) en Sunerok (Verge) over een paar maanden een eigen betaalkaart op de markt brengen. Mensen zetten er Verge-munten op en bij de kassa worden die omgezet in bijvoorbeeld euro's, zodat mensen ermee kunnen betalen bij winkels, benzinestations en kassa's. Om dat mogelijk te maken heeft TokenPay zelfs een belang gekocht in een Duitse bank. Capo: "We willen dat mensen hun virtuele geld in de echte wereld kunnen gebruiken. We brengen de oude en de nieuwe wereld samen."