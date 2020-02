“Meer duidelijkheid nodig rond overname Blokker-winkels, anders staken we” SVM

26 februari 2020

17u29

Bron: Belga 0 Economie Als er niet snel meer duidelijkheid komt rond de overname van de Belgische Blokker-winkels door Dutch Retail Groep van de Nederlandse overnemer Dirk Bron, dan dreigt een staking. Daar waarschuwt de socialistische vakbond voor.

Vorige week raakte de overname van de 123 Belgische Blokker-winkels en hun 670 personeelsleden door Bron bekend. Die wil ze omvormen tot discounters onder het merk Mega World. Bij de aankondiging van de overname werd een jaar werkzekerheid beloofd.

Maar volgens vakbondssecretaris Inge De Beul van de socialistische bediendebond BBTK resten nog heel wat vragen over de overname, in het bijzonder over de werkzekerheid. “Die is beloofd, maar we hebben niets op papier gezien”, klinkt het. De onzekerheid is nog toegenomen na berichten over een onderzoek wegens fraude en oplichting tegen Bron in Nederland.

“Deze week antwoord”

De socialistische vakbond wil nu snel duidelijkheid en vraagt een vergadering in aanwezigheid van de voormalige eigenaar en de overnemer. "We willen deze week een antwoord", aldus De Beul. Voorlopig kreeg de vakbond nog geen respons.

Indien de gevraagde duidelijkheid er niet komt, zal de BBTK volgende week een verzoeningsprocedure aanvragen. Indien die niets oplevert -wat de vakbond verwacht- zal er een stakingsaanzegging worden ingediend en dreigen acties, met mogelijke winkelsluitingen. Ook spontane acties door het personeel sluit de vakbond niet uit.