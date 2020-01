“Meer dan helft Vlaamse werkgevers vindt moeilijk personeel” IB

29 januari 2020

00u31

Bron: Belga 0 Economie Het tekort aan geschikte krachten op de arbeidsmarkt wordt steeds nijpender. In een enquête van hr-bedrijf Manpower gaf 55 procent van de Vlaamse werkgevers aan dat ze moeite hebben om vacatures in te vullen, een record. Geschoolde arbeiders (zoals lassers en elektriciens), en chauffeurs zijn het moeilijkst te vinden.

De rekruteringsmoeilijkheden zijn fors toegenomen. Vorig jaar gaf “maar” 38 procent van de Vlaamse werkgevers aan dat vacatures moeilijk ingevuld raakten.

Op Belgisch niveau gaat het om 45 procent van de duizend ondervraagde werkgevers (tegen 35 procent vorig jaar), ook het hoogste peil doorheen de Manpower-enquêtes. Ook in Brussel was er een stijging (+8 procentpunten tot 43 procent). In Wallonië daarentegen was er een lichte daling. Slechts een op de vier ondernemingen (27 procent) geeft er wervingsproblemen aan.

Tweee oorzaken

Philippe Lacroix, managing director van ManpowerGroup BeLux, ziet twee oorzaken. “Ten eerste is er een kwantitatieve factor: de pool van beschikbare kandidaten blijft krimpen door de vergrijzing en het vertrek van de babyboomers”, stelt hij. “Daarnaast is er ook een kwalitatieve factor: de vaardigheden staan onder druk onder invloed van complexere taken en digitalisering.”

Er zijn geen snelle oplossingen op korte termijn, voegt Lacroix nog toe. In de drie gewesten is het verhogen van de activiteitsgraad een prioriteit. Bedrijven moeten zelf ook inspanningen leveren, bijvoorbeeld “door de nadruk te leggen op de opleiding van hun personeel, door hun medewerkers te behouden of door de flexibiliteit van hun structuren te vergroten”.

Wereldwijd zei 54 procent van de 44.000 bevraagde werkgevers aan moeilijk de juiste talenten te vinden. In Europa is de toestand in Duitsland (64 procent) en Italië (47 procent) nog penibeler dan in België.