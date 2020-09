"Meer dan 23.000 faillissementen op komst in België" HAA

24 september 2020

14u40

Bron: Belga 10 Economie Er dreigt een sociaal bloedbad als gevolg van de coronapandemie, daar zijn zowat alle economen het over eens. Kredietverzekeraar Euler Hermes verwacht voor ons land tot eind volgend jaar minstens 23.000 faillissementen. Dat is een toename met 10 procent in vergelijking met de situatie voor de crisis.

De Belgische economie zou dit jaar met 7,8 procent krimpen, verwachten de economen van Euler Hermes. Er zouden 76.000 jobs verloren gaan, waardoor het Belgische werkloosheidscijfer volgend jaar op 8,5 procent zou uitkomen. Euler Hermes verwijst naar de coronapandemie, die de economie wereldwijd zwaar treft. Dat is vooral het geval voor de eurozone, waar een economische krimp van 7,9 procent wordt verwacht, en voor de VS (-5,3 procent).

Steunmaatregelen

Na de lockdown was er nog een korte opleving, maar de kredietverzekeraar verwacht dat de wereldhandel minstens tot midden volgend jaar zal vertragen. Het handelsverlies wordt wereldwijd op 4.000 miljard dollar (zo'n 3.440 miljard euro) geschat, met tal van faillissementen tot gevolg.



Voorlopig houden de steunmaatregelen van de overheden nog heel wat bedrijven recht, maar dat zal niet blijven duren. "De liquiditeitscrisis is erger dan we meegemaakt hebben tijdens de financiële crisis van 2008", klinkt het somber. Naast de coronapandemie spelen ook een mogelijke no-dealbrexit en spanningen in de VS en met landen als China en Rusland een negatieve rol.

“Faillissementenstorm”

Onderzoeksbureau Graydon waarschuwde begin juli ook voor een "faillissementenstorm" in ons land, waarbij tot 50.000 bedrijven over kop zouden gaan. Ter vergelijking: in heel 2019 gingen net geen 12.000 ondernemingen failliet, en dat was het op één na hoogste aantal ooit.

