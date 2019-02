“Marc Coucke neemt Genks bedrijf 2Pharma over” SVM

12 februari 2019

21u52

Bron: Belga 0 Economie Marc Coucke heeft het Genkse bedrijf 2Pharma overgenomen. Dat is een leverancier van voorschriftvrije producten aan de Belgische apotheken. De overname gebeurt door Ceres Pharma, het farmabedrijf uit Merelbeke dat deels ook in handen is van de ondernemer. Dat schrijft Het Belang van Limburg.

Ceres Pharma is het bedrijf dat Coucke oprichtte als opvolger van Omega Pharma. De Anderlecht-voorzitter komt in het bezit van alle aandelen en krijgt ook de vijftien medewerkers onder zijn hoede. De overnameprijs werd niet vrijgegeven.

Ceres Pharma liet vorig jaar al interesse blijken in 2Pharma. In oktober nam het bedrijf nog de Hongaarse sectorgenoot Ceumed kft over. Die firma is gespecialiseerd in verzorgingsproducten voor baby's en jonge moeders.